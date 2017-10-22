search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 11:45
22.10.2017 13:09

Ποσό ρεκόρ για επιστολή από τον Τιτανικό- «Την Τετάρτη, αν όλα πάνε καλά, φτάνουμε»

Ποσό ρεκόρ για επιστολή από τον Τιτανικό- «Την Τετάρτη, αν όλα πάνε καλά, φτάνουμε» - Media

 

Μια εξαιρετικά σπάνια ιδιόχειρη επιστολή, που βρέθηκε πάνω στη σορό επιβάτη του «Τιτανικού», πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Βρετανία έναντι 126.000 λιρών (δηλαδή 166.000 δολαρίων)!

Την επιστολή έγραψε ένας επιβάτης της Α΄ θέσης του θρυλικού υπερωκεάνιου, ο Αλεξάντερ Όσκαρ Χόλβερσον, στις 13 Απριλίου του 1912, όταν ο Τιτανικός απέπλευσε από το Σαουθάμπτον της Αγγλίας.

«Αν όλα πάνε καλά, θα φτάσουμε στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη» ανέφερε ο πωλητής από τη Μινεσότα, που ταξίδευε μαζί με τη σύζυγό του, Μαίρη Αλις, η οποία σώθηκε, μία ημέρα πριν το ναυάγιο..

Η επιστολή, που απευθυνόταν στη μητέρα του, βρέθηκε μέσα σ’ ένα βιβλίο τσέπης όταν ανασύρθηκε η σορός του Χόλβερσον από τον Ατλαντικό και επεστράφη στην οικογένειά του μαζί με τα υπόλοιπα προσωπικά του αντικείμενα.

Στο γράμμα ο Χόλβερσον αναφέρει ότι συνταξίδευε με τον Τζόν Τζέικομπ Άστορ, έναν Αμερικανό επενδυτή, από τους διασημότερους επιβάτες του πλοίου.

«Μοιάζει με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, αν κι έχει εκατομμύρια. Κάθονται στο κατάστρωμα με τους υπόλοιπους από εμάς», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Άντριου Όλντριτζ, του οίκου δημοπρασιών Henry Aldridge & Son η επιστολή είναι η σημαντικότερη που γράφηκε στον Τιτανικό και βγήκε στο σφυρί: «Είναι εξαιρετική από κάθε άποψη -και λόγω του περιεχομένου της, της ιστορικής συγκυρίας και της σπανιότητάς της. Το γράμμα αυτό είναι ένα από τα τελευταία που γνωρίζουμε ότι επέζησαν του ναυαγίου και το τελευταίο γνωστό γράμμα, που συνέταξε ένα θύμα πάνω στο πλοίο».

Μαζί με την επιστολή δημοπρατήθηκε και μια φωτογραφία του Χόλβερσον και της συζύγου του από προηγούμενο ταξίδι τους στη Νότιο Αμερική.

