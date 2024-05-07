search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 16:14
ΕΛΛΑΔΑ

07.05.2024 14:41

Θεσσαλονίκη: Κάηκε ολοσχερώς το λεωφορείο που πήρε φωτιά στην Περιφερειακή Οδό – Τι λέει ο ΟΑΣΘ

07.05.2024 14:41
fwtia_lewforeio_oasth2
voria

Ολοσχερώς κάηκε το λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, γύρω στις 9.30 το πρωί. Προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία πίσω από τη φωτιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, το λεωφορείο βρισκόταν εκείνη την ώρα εκτός υπηρεσίας και δεν επέβαιναν επιβάτες, ενώ κινούνταν μέσω της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης προς το αμαξοστάσιο του Οργανισμού, στη Σταυρούπολη.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τον κόμβο της Πυλαίας στο ρεύμα προς δυτικά.

Ο οδηγός προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά μόνος του – Έρευνα διεξάγει η Πυροσβεστική

Άμεσα ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και αφού ειδοποίησε την Πυροσβεστική, προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, χρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες του οχήματος.

Ωστόσο, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλη έκταση, καίγοντας ολοσχερώς το λεωφορείο, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά διεξάγεται έρευνα από την Πυροσβεστική, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ.

