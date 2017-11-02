Πλήρωσε 8.500 ευρώ για ένα ποτήρι ουίσκι, που τελικά ήταν… μαϊμού

Το εξαιρετικής ποιότητας ουίσκι Macallan χρονολογίας 1878, το οποίο δοκίμασε ένας Κινέζος τον Αύγουστο, πληρώνοντας 9.999 ελβετικά φράνκα (8.589 ευρώ) για ένα ποτήρι, σε ένα ξενοδοχείο στο θέρετρο του Σεντ Μόριτζ αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν… μαϊμού, σύμφωνα με δημοσίευμα του ενημερωτικού ιστότοπου 20minuten.ch.

Το ξενοδοχείο Waldhaus, το οποίο πούλησε το ποτό στον Κινέζο πελάτη του και με το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο επιχείρησε επανειλημμένως να επικοινωνήσει, δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις να σχολιάσει σχετικά, ωστόσο δημοσίευσε σήμερα στον λογαριασμό του Facebook το άρθρο του ελβετικού ιστότοπου.

Στο ξενοδοχείο αυτό στεγάζεται το διάσημο μπαρ, το “Devil’s Place”, το οποίο έχει καταγραφθεί στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες χάρη στη μοναδική του συλλογή από ουίσκι.

Το μπαρ προτείνει 2.500 μάρκες whisky, η τιμή των οποίων κυμαίνεται από 7 έως 9.999 ελβετικά φράγκα για μια δόση των δύο εκατοστόλιτρων.

Στις αρχές Αυγούστου, οι υπεύθυνοι του “Devil’s Place” πούλησαν σε έναν ερασιτέχνη γευσιγνώστη από την Κίνα ένα ποτήρι από το Macallan, το μπουκάλι του οποίου το άνοιξαν ειδικά για εκείνον.

Η εξωφρενική τιμή της πώλησης αυτής της μικρής ποσότητας προσέλκυσε το ενδιαφέρον παγκοσμίως και πολλοί ήταν εκείνοι που διερωτήθηκαν για τη γνησιότητα του ποτού.

Σύμφωνα με το 20minuten.ch, το εξειδικευμένο εργαστήριο Rare Whisky 101, που εδρεύει στη Σκωτία και συχνά αναλαμβάνει να ταυτοποιήσει την αυθεντικότητα ουίσκι ειδικά στην περίπτωση δημοπρασιών, εξέτασε δείγμα του Macallan. Το ποτό που γεύτηκε ο πελάτης στην πραγματικότητα ήταν ένα ουίσκι χρονολογίας σχεδόν 1 αιώνα μετά, δηλαδή μεταξύ 1970 και 1972.

Για να διορθώσει τη γκάφα του, ο διευθυντής του ξενοδοχείου Σάντρο Μπερνασκόνι ταξίδεψε έως το Πεκίνο με στόχο να αποζημιώσει τον Κινέζο πελάτη και να «δείξει ότι οι Ελβετοί είναι τίμιοι άνθρωποι και δεν τους αρέσει να εξαπατούν», σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο ο οποίος δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου εικονίζονται δύο άνδρες, ενώ κρατάνε ένα κουπόνι εξαργύρωσης ύψους 9.999 ελβετικών φράγκων, όσα ακριβώς πλήρωσε ο Κινέζος πελάτης.

Το ουίσκι υποτίθεται ότι ωρίμασε 27 χρόνια σε βαρέλι προτού εμφιαλωθεί το 1905.

Το μπουκάλι-μαϊμού αγοράστηκε πριν από 25 χρόνια σε πολύ υψηλή τιμή από τον πατέρα του Σάντρο Μπερνασκόνι που διηύθυνε το ξενοδοχείο πριν από εκείνον, περιγράφει το 20minutes.ch.

«Όλον αυτόν τον καιρό ποτέ δεν αμφισβητήσαμε ότι επρόκειτο για ένα γνήσιο μπουκάλι» επισήμανε ο νυν διευθυντής του Waldhaus Hotel στον ιστότοπο.

