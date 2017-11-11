search
11.11.2017 16:40

Σάλος στη Σικελία: Υποψήφιος κατηγορείται ότι πλήρωνε 25 ευρώ την ψήφο

Σάλος στη Σικελία: Υποψήφιος κατηγορείται ότι πλήρωνε 25 ευρώ την ψήφο

 

Ένας υποψήφιος της αριστεράς, ο οποίος εξελέγη με σχεδόν 14.000 ψήφους στις περιφερειακές εκλογές της περασμένης Κυριακής στη Σικελία, κατηγορείται από την τοπική δικαιοσύνη ότι πλήρωνε 25 ευρώ την ψήφο, γράφει σήμερα η εφημερίδα La Stampa.

Ο Εντμόντο Ταμάιο, 41 ετών, κατηγορείται για «σύσταση συμμορίας με σκοπό την εκλογική νοθεία», διευκρινίζει η εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία ένα μέρος των 13.984 ψήφων, που έλαβε ο Ταμάιο, είχε αγορασθεί.

Η ιταλική οικονομική αστυνομία έχει ήδη ανακρίνει «ψηφοφόρους που εξαγοράσθηκαν και είναι διατεθειμένοι να επιβεβαιώσουν τις κατηγορίες» των ανακριτών, προσθέτει η La Stampa.

Ο Ταμάιο αντέδρασε στον λογαριασμό του στο Facebook διαβεβαιώνοντας πως «ουδέποτε αγόρασε ούτε μία ψήφο και πως οικοδόμησε την πολιτική σταδιοδρομία του πάνω στην καθημερινή δράση υπέρ των ανθρώπων». Δηλώνει εξάλλου πως βρίσκεται «πλήρως στη διάθεση των δικαστικών αρχών για να ξεκαθαρίσει αυτή την ιστορία».

Σύμφωνα με τη La Stampa, μετά την εκλογή του ο Ταμάιο είχε υποστηρίξει πως «ανταμείφθηκε για τη διαφάνεια και την εντιμότητά του».

Η αστυνομία έφθασε μέχρι τον Ταμάιο μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών που είχαν στόχο μεγάλο αριθμό προσώπων στους πολιτικούς κύκλους του Παλέρμο, της πρωτεύουσας της Σικελίας, προσθέτει η La Stampa.

Ο Ταμάιο δεν συνελήφθη αμέσως, όπως είχε συμβεί με τον δεξιό συνάδελφό του Κατένο Ντε Λούκα, ο οποίος εξελέγη επίσης την Κυριακή και συνελήφθη 48 ώρες αργότερα για φορολογική απάτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

