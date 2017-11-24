search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 10:18
24.11.2017 19:16

Σεισμός στην Πύλο

24.11.2017 19:16
Σεισμός στην Πύλο - Media
 
Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο κοντά στην Πύλο.
 
Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε στις 20.51 σε εστιακό υποθαλάσσιο βάθος 10 χιλιομέτρων.
 
Όσον αφορά στο επίκεντρο του σεισμού, αυτό  εντοπίζεται στα 24 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Πύλου.
