Σεισμός στην Πύλο

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο κοντά στην Πύλο.

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε στις 20.51 σε εστιακό υποθαλάσσιο βάθος 10 χιλιομέτρων.

Όσον αφορά στο επίκεντρο του σεισμού, αυτό εντοπίζεται στα 24 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Πύλου.