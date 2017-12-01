search
01.12.2017 14:25

Συναγερμός στο ΚΕΕΛΠΝΟ: Αυξάνονται τα κρούσματα ιλαράς στην Ελλάδα

Αυξάνονται τα κρούσματα ιλαράς στη χώρα μας. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), έχουν καταγραφεί 80 νέα κρούσματα ιλαράς, τα οποία δηλώθηκαν από 23 έως 30 Νοεμβρίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 604, ενώ υπενθυμίζεται ότι έχει καταγραφεί ένας θάνατος βρέφους Ρομά που ήταν ανεμβολίαστο και κατέληξε με κλινική εικόνα σηψαιμίας.
 
Το επίκεντρο της επιδημικής έξαρσης παραμένει στη νότια Ελλάδα, ενώ στη πλειονότητα των κρουσμάτων πρόκειται για άτομα από κοινότητες Ρομά και άτομα από τον γενικό πληθυσμό κυρίως ηλικίας 25-44 χρόνων που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά, ανάμεσά τους και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι.
 
Οι ειδικοί του ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνουν τον εμβολιασμό με το μικτό εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις.
