03.12.2017 14:07

Κατέρρευσε γέφυρα στην Πράγα – Τέσσερις τραυματίες

03.12.2017 14:07
Το αστρονομικό ρολόι της Πράγας σταματά για πρώτη φορά ύστερα από 600 χρόνια - Media

 

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο από τα τέσσερα άτομα, που τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η γέφυρα που ενώνει τις δύο πλευρές του ποταμού Vltava, στην πρωτεύουσα της Πράγας. 

Πρόκειται για έναν 60χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, ενώ κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση και μίας 63χρονης, η οποία επίσης νοσηλεύεται στην εντατική.

«Από τα χαλάσματα ανασύραμε δύο ακόμα άτομα, ηλικίας 34 και 43 ετών, με σαφώς μικρότερα τραύματα», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας.

Το ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου. 

