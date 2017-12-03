Κατέρρευσε γέφυρα στην Πράγα – Τέσσερις τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο από τα τέσσερα άτομα, που τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η γέφυρα που ενώνει τις δύο πλευρές του ποταμού Vltava, στην πρωτεύουσα της Πράγας.
Πρόκειται για έναν 60χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, ενώ κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση και μίας 63χρονης, η οποία επίσης νοσηλεύεται στην εντατική.
«Από τα χαλάσματα ανασύραμε δύο ακόμα άτομα, ηλικίας 34 και 43 ετών, με σαφώς μικρότερα τραύματα», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας.
Το ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου.
