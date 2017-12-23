Ο Πούτιν έπαιξε χόκεϊ επί πάγου στην Κόκκινη Πλατεία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε σε έναν αγώνα χόκεϊ επί πάγου μαζί με άλλους αστέρες του αθλήματος, που οργανώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στην Κόκκινη Πλατεία, έγινε γνωστό από το γραφείο της ρωσικής προεδρίας.

Ο αγώνας διεξήχθη σε ένα παγοδρόμιο που είχε διακοσμηθεί στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το οποίο και ανοίγει κάθε χειμώνα τα τελευταία χρόνια, μεταξύ του Κρεμλίνου και του πολυκαταστήματος Goum.

Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους ήρθε αντιμέτωπος με αστέρες του χόκεϊ όπως τον πρώην πρωταθλητή Παβέλ Μπουρε, που είχε κερδίσει ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο το 1998, τον θρυλικό αθλητή Βιάτσεσλαβ Φετίσοφ, αλλά και τον υπουργό Άμυνας της χώρας Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.