search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 12:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2017 18:57

Ο Πούτιν έπαιξε χόκεϊ επί πάγου στην Κόκκινη Πλατεία

23.12.2017 18:57
Συμφωνία Ρωσίας - Βενεζουέλας για επισκέψεις πολεμικών πλοίων - Media

 

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε σε έναν αγώνα χόκεϊ επί πάγου μαζί με άλλους αστέρες του αθλήματος, που οργανώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στην Κόκκινη Πλατεία, έγινε γνωστό από το γραφείο της ρωσικής προεδρίας.

Ο αγώνας διεξήχθη σε ένα παγοδρόμιο που είχε διακοσμηθεί στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το οποίο και ανοίγει κάθε χειμώνα τα τελευταία χρόνια, μεταξύ του Κρεμλίνου και του πολυκαταστήματος Goum.

Ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους ήρθε αντιμέτωπος με αστέρες του χόκεϊ όπως τον πρώην πρωταθλητή Παβέλ Μπουρε, που είχε κερδίσει ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο το 1998, τον θρυλικό αθλητή Βιάτσεσλαβ Φετίσοφ, αλλά και τον υπουργό Άμυνας της χώρας Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eisboleis new
ΚΟΣΜΟΣ

Mόσχα: Πυροβόλησαν υψηλόβαθμο στρατηγό της GRU

mixani_elas_dias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη με 25 συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα – Εντόπισαν και όπλα

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

route-66-2
TRAVEL

Route 66: 100 χρόνια από την ίδρυση του δρόμου που έγινε παγκόσμιος θρύλος

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 60χρονος που προσπάθησε να μπει σε πτήση με όπλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 12:14
eisboleis new
ΚΟΣΜΟΣ

Mόσχα: Πυροβόλησαν υψηλόβαθμο στρατηγό της GRU

mixani_elas_dias
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική, Βοιωτία, Μαγνησία και Κατερίνη με 25 συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα – Εντόπισαν και όπλα

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

1 / 3