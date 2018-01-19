Νέα δεδομένα για τη γρίπη: Μεταδίδεται χωρίς καν βήχα ή φτάρνισμα μόνο με αναπνοή

Η μετάδοση της γρίπης είναι ευκολότερη από ό,τι θεωρείτο έως τώρα, καθώς, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, ο ιός της γρίπης μπορεί να εξαπλωθεί απλώς με την αναπνοή, χωρίς βήχα ή φτάρνισμα που εκτοξεύουν μολυσμένα σωματίδια του αρρώστου.

Οι άνθρωποι συνήθως πιστεύουν ότι θα κολλήσουν γρίπη μόνο αν εκτεθούν στα σταγονίδια κάποιου ασθενούς ή αν πιάσουν κάποια μολυσμένη με τον ιό επιφάνεια. Όμως η νέα μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ των ΗΠΑ, δείχνει ότι η εξάπλωση του ιού μπορεί να γίνει μέσω του αέρα ακόμη και με την απλή αναπνοή.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Μέριλαντ, Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ, Σαν Χοσέ και Μισούρι, με επικεφαλής τον καθηγητή περιβαλλοντικής υγείας Ντόναλντ Μίλτον του πρώτου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), μελέτησαν 142 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ανθρώπων με γρίπη.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν τη μολυσματικότητα των ατόμων αυτών σε διάφορες φάσεις (απλή αναπνοή, ομιλία, βήχας, φτάρνισμα) κατά τις τρεις πρώτες μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Η ανάλυση των δειγμάτων αποκάλυψε ότι ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με γρίπη αποβάλλουν απλώς με την αναπνοή τους στον αέρα μικροσκοπικά μολυσμένα σωματίδια, που μπορούν να μεταδώσουν τον ιό σε άλλους ανθρώπους. Σχεδόν στις μισές περιπτώσεις (48%) ο ιός ήταν παρών στα δείγματα των αερολυμάτων των ασθενών που δεν είχαν βήξει.

Από την άλλη, δεν παρατηρήθηκε αναλογικά μεγαλύτερη παρουσία του ιού στα αερολύματα από τα φταρνίσματα. Αυτό, κατά τους ερευνητές, σημαίνει ότι, παρά τη διαδεδομένη ευρέως αντίληψη, το φτάρνισμα δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη μετάδοση της γρίπης.

«Βρήκαμε ότι οι άνθρωποι με γρίπη μολύνουν τον αέρα γύρω τους με τον ιό απλώς με το να αναπνέουν, χωρίς καν να βήχουν ή να φταρνίζονται. Οι άρρωστοι δημιουργούν μολυσματικά αερολύματα, δηλαδή μικροσκοπικά σταγονίδια που μένουν αιωρούμενα στον αέρα για πολλή ώρα, ακόμη κι όταν δεν βήχουν, ιδίως τις πρώτες μέρες της ασθένειάς τους. Έτσι, όταν κάποιος αρρωσταίνει με γρίπη, πρέπει να μείνει στο σπίτι του και να μην πηγαίνει στη δουλειά του, όπου θα μολύνει και άλλους» δήλωσε ο Μίλτον.

«Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η διατήρηση καθαρών των επιφανειών, το συχνό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή των ανθρώπων που βήχουν, δεν παρέχουν πλήρη προστασία από το να κολλήσει κανείς τη γρίπη. Η παραμονή στο σπίτι και η αποφυγή των δημόσιων χώρων μπορούν να “κάνουν τη διαφορά” για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του ιού της γρίπης» πρoσέθεσε η ερευνήτρια Σέριλ Έρμαν του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Σαν Χοσέ.

Το συμπέρασμα είναι ότι όταν κανείς αρχίζει να νιώθει άρρωστος από γρίπη, καλό θα είναι να μένει στο σπίτι του για να μη μολύνει και άλλους. Επίσης, το αντιγριπικό εμβόλιο, αν και δεν είναι τέλειο, μειώνει την πιθανότητα να αρρωστήσει κάποιος σοβαρά.