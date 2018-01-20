search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 11:24
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2018 14:25

Απίστευτο ξύλο: Χούλιγκαν στη Ρωσία έλυσαν τις διαφορές του – «Κοκκίνησε» το χιόνι (Video, σκληρές εικόνες)

20.01.2018 14:25
Απίστευτο ξύλο: Χούλιγκαν στη Ρωσία έλυσαν τις διαφορές του - «Κοκκίνησε» το χιόνι (Video, σκληρές εικόνες) - Media
 
Άγριο ξύλο στα χιόνια έπαιξαν δύο συμμορίες αντίπαλων ποδοσφαιρικών ομάδων στη Ρωσία, προκειμένου να… λύσουν τις διαφορές τους.
 
Όπως φαίνεται, οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν πτόησαν τους Ρώσους χούλιγκαν, οι οποίοι παλεύουν ρίχνοντας μπουνιές και κλωτσιές, μέχρι τελικής πτώσεως. Πολλοί από αυτούς πέφτουν αιμόφυρτοι στα χιόνια, ενώ την ώρα που πολλοί κείτονται αναίσθητοι, οι υπόλοιποι φωνάζουν συνθήματα.
 
Οι εικόνες που κατέγραψε η ερασιτεχνική κάμερα, είναι πολύ σκληρές και αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά, γιατί οι Ρώσοι χούλιγκαν θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους στον κόσμο.

(πηγή: enikos.gr)
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Πότε πέφτουν οι αργίες και τριήμερα του 2020 - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Όλες οι αργίες του 2026 – Τα τριήμερα και το τετραήμερο του νέου έτους

skylos_agios_dimitrios
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατοικίδιο πήδηξε τελευταία στιγμή από αυλή σπιτιού που κατέρρεε από την κακοκαιρία (Video)

agios_vasilis_ipa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Αστυνομία σταμάτησε τον Άγιο Βασίλη για …υπερβολική ταχύτητα (Video)

katanalotes 44- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα 2026: Στη μέγγενη της ακρίβειας

helena-christensen
LIFESTYLE

Έλενα Κρίστενσεν: Γιορτάσε τα 57α της γενέθλια βουτώντας στα παγωμένα νερά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

odigisi_vroxi_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 11:22
Πότε πέφτουν οι αργίες και τριήμερα του 2020 - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Όλες οι αργίες του 2026 – Τα τριήμερα και το τετραήμερο του νέου έτους

skylos_agios_dimitrios
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατοικίδιο πήδηξε τελευταία στιγμή από αυλή σπιτιού που κατέρρεε από την κακοκαιρία (Video)

agios_vasilis_ipa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Αστυνομία σταμάτησε τον Άγιο Βασίλη για …υπερβολική ταχύτητα (Video)

1 / 3