Απίστευτο ξύλο: Χούλιγκαν στη Ρωσία έλυσαν τις διαφορές του – «Κοκκίνησε» το χιόνι (Video, σκληρές εικόνες)

Άγριο ξύλο στα χιόνια έπαιξαν δύο συμμορίες αντίπαλων ποδοσφαιρικών ομάδων στη Ρωσία, προκειμένου να… λύσουν τις διαφορές τους.

Όπως φαίνεται, οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν πτόησαν τους Ρώσους χούλιγκαν, οι οποίοι παλεύουν ρίχνοντας μπουνιές και κλωτσιές, μέχρι τελικής πτώσεως. Πολλοί από αυτούς πέφτουν αιμόφυρτοι στα χιόνια, ενώ την ώρα που πολλοί κείτονται αναίσθητοι, οι υπόλοιποι φωνάζουν συνθήματα.

Οι εικόνες που κατέγραψε η ερασιτεχνική κάμερα, είναι πολύ σκληρές και αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά, γιατί οι Ρώσοι χούλιγκαν θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους στον κόσμο.

(πηγή: enikos.gr)