Βρέθηκε προϊστορικό πουλί παγιδευμένο σε κεχριμπάρι (Photos)

Προϊστορικό πουλί η ηλικία του οποίου εικάζεται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια χρόνια ανακαλύφθηκε παγιδευμένο μέσα σε ένα κομμάτι βιρμανέζικου κεχριμπαριού. Την ανακάλυψη ανακοίνωσαν στο Πεκίνο παλαιοντολόγοι από την Κίνα, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρόμοιο με ένα μικρότερο σύγχρονο πουλί- σαν την μέλισσα κολιμπρί- στο μέγεθος, το πουλί των 5 εκατοστών βρέθηκε καλά διατηρημένο μέσα στο κεχριμπάρι. Οι παλαιοντολόγοι εικάζουν ότι ανήκει στην ύστερη Κρητιδική περίοδο με «σκελετικό υλικό και μαλακούς ιστούς απαράμιλλης λεπτομέρειας», όπως αναφέρεται σε ακαδημαϊκό έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Chinese Science Bulletin.

Ο καθηγητής Τσενγκ Κουογουέι στο Πανεπιστήμιο της Ταϊπέι δήλωσε ότι το δείγμα παρέχει μια μοναδική προοπτική για την έρευνα, καθώς είναι χωρισμένο κατά μήκος του σκελετού εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλο μέρος της εσωτερικής ανατομίας του. Λόγω της στάσης αυτής άλλωστε οι επιστήμονες το ονόμασαν περιφραστικά «πουλί-τηγανίτα».

Παρόλο που λείπουν τμήματα του κρανίου και το μεγαλύτερο μέρος της δεξιάς πτέρυγας και του ποδιού, εξακολουθεί να αποτελεί το πιο πλήρες προϊστορικό δείγμα πουλιού που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, εκτιμά ο Τζινγκμάι Ο’Κόνορ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας Σπονδυλωτών στην Κίνα.

Με βάση την τελευταία μελέτη, η δομή του σκελετού και τα φτερά του πτηνού είναι βασικά ευθυγραμμισμένα με εκείνα των εναντιόρνιθων- enantiornithes- ( ομάδα εξαφανισμένων πλέον πτηνών). Τα πτηνά αυτά εμφανίσθηκαν πρώτη φορά την Κρητιδική περίοδο και εξαφανίστηκαν την ίδια περίοδο με τους συγγενείς τους- δεινόσαυρους. Αποτελούσαν τον πιο σημαντικό κλάδο στην εξέλιξη των αρχαίων πτηνών.

«Η πυκνότητα και το μήκος των φτερών κατά μήκος των εκτεθειμένων περιοχών του λαιμού και της κεφαλής μπορεί να υποδηλώνει ότι αυτό το δείγμα είναι παλαιότερο από τους νεοσσούς και τα νεαρά πουλιά που επίσης ανακαλύφθηκαν στην περιοχή», υποστηρίζει ο Σινγκ Λιντά, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου στην Κίνα. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα ανακαλύψει εάν το πουλί ήταν ζωντανό όταν παγιδεύθηκε στο κεχριμπάρι. Το γεγονός ότι λείπουν τα εσωτερικά του όργανα καθώς και ο μαλακός ιστός γύρω από το μηριαίο οστό, δείχνουν ότι μάλλον είχε πεθάνει πριν παγιδευθεί μέσα στο κεχριμπάρι. Οι παλαιοντολόγοι πιστεύουν ότι η περαιτέρω μελέτη αυτού του δείγματος θα ρίξει φως στη διαδικασία διατήρησης του νεκρού πουλιού, καθώς και στην ποικιλομορφία και τη γεωγραφική διασπορά των αρχαίων πτηνών.