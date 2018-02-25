Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Iσχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Παπούα Νέα Γουινέα στις 19:44 (ώρα Ελλάδος) της Κυριακής.
Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 92 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της πόλης Ποργκέρα.
