Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Iσχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Παπούα Νέα Γουινέα στις 19:44 (ώρα Ελλάδος) της Κυριακής.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 92 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της πόλης Ποργκέρα.