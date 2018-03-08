«Βόμβα» Κουρουμπλή: Σχέδιο ανατροπής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από τις πολυεθνικές του φαρμάκου

Υπήρξε σχέδιο πολυεθνικών προκειμένου, με τεχνητές ελλείψεις, να ρίξουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, κατήγγειλε ο Παναγιώτης Κουρουμπλής στην ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας. Εξάλλου, ανέφερε ότι οι θεσμοί ήταν εκείνοι που ζήτησαν από την κυβέρνηση να παγώσει η τιμολόγηση διότι εκτιμούσαν ότι ο υφιστάμενος νόμος περιελάμβανε πληθώρα προστατευτικών διατάξεων.

Οι έρευνες στις πολυεθνικές

«Ξέρετε τι έγινε εκείνη την περίοδο; Καλέστε τον κ. Πλουμή, τον άξιο και λαμπρό αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ήταν διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας! Καλέστε τον κ. Βαγγελάτο που τον είχατε διορίσει εσείς υπεύθυνο της επιθεώρησης του υπουργείου! Καθημερινά, από το πρωί ως το βράδυ, να παρακολουθούμε τις φαρμακαποθήκες, τις πολυεθνικές που απειλούσαν με τεχνητές ελλείψεις για να ρίξουν την κυβέρνηση! Και δεν τους φοβηθήκαμε ούτε τότε!» σημείωσε ο κ. Κουρουμπλής.

Όπως τόνισε, όταν ανέλαβε ήταν υποχρεωμένος είτε να υλοποιήσει απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης που θα οδηγούσε στα ύψη τη συμμετοχή των πολιτών στα φάρμακα, είτε να παγώσει τη συμμετοχή. «Το 2013 είχε φτάσει στο 20% η συμμετοχή των πολιτών στα φάρμακα, το 2014 έφτασε στο 26%! Αν τολμάτε βγείτε να τα διαψεύσετε!» επισήμανε και πρόσθεσε ότι το 2015, την περίοδο για την οποία η ΝΔ εγκαλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η συμμετοχή κατέβηκε από το 26% στο 24%. «Όσο αυξανόταν η συμμετοχή των πολιτών, μειωνόταν η επιβάρυνση των πολυεθνικών, και αυτό είναι το παιχνίδι που παίχτηκε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις» υπογράμμισε ο κ. Κουρουμπλής.

«Σας προκαλώ να μας πείτε ένα φάρμακο ή μία εταιρεία που ωφελήθηκε την περίοδο που ήμασταν εμείς!» υποστήριξε για να συμπληρώσει: «Οι κακοί Συριζαίοι υπουργοί, το χονδρεμπορικό κέρδος των πολυεθνικών όταν πουλούσαν απευθείας στα φαρμακεία, που είναι 6 έως 10 εκατομμύρια κάθε χρόνο, και το παρακρατούσαν επί χρόνια, το έκαναν πόρο του ΕΟΠΥΥ».

«Εσείς βάζατε καινούργια φάρμακα στη λίστα και επιβαρύνατε τον προϋπολογισμό. Εμείς συγκροτήσαμε επιτροπή διαπραγμάτευσης για να ελέγχεται κάθε φάρμακο» είπε ο κ. Κουρουμπλής, παρατηρώντας ότι για πρώτη φορά η λίστα φαρμάκων μπήκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η τρόϊκα

«Η τρόικα, με την οποία ήμασταν σε σφοδρή σύγκρουση, ζητούσε να αλλάξει ο νόμος διότι θεωρούσε ότι περιλαμβάνει προστατευτικές διατάξεις. Στο μνημόνιο ψηφίστηκε σχετικό άρθρο και σε 10 ημέρες δημοσιεύσαμε την απόφαση τιμολόγησης» ανέφερε ο κ. Κουρουμπλής.

«Άκουσα με θλίψη να γίνεται αναφορά στο όνομά μου από τον κ. Βενιζέλο. Θου κύριε! Όταν θα έρθει η ώρα θα μιλήσω και θα μάθουν κάποιοι πως εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο να φοβόμαστε! Διότι εμείς, και οι τρεις που μας εγκαλείτε, δεν θα βρεθούμε σε καμία λίστα! Σε καμία λίστα! Ούτε της Siemens που είχατε καταντήσει να παίρνετε και βραστήρες γι’ αυτά ορισμένοι! Εκεί είναι το κατάντημά σας!» σημείωσε και πρόσθεσε: «Κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν είμαι γιος πρωθυπουργού. Ούτε υπήρξα υιοθετημένος κανενός οικονομικού κύκλου. Στα Γλυκά Νερά έμενα, στα Γλυκά Νερά μένω. Την ίδια ζωή έκανα, την ίδια ζωή κάνω. Αν θέλετε να κάνουμε αντάρτικο, να το κάνουμε. Αλλά να προσέχετε πώς θα χρησιμοποιείτε το όνομά μου. Γιατί το δικό μου πρόσωπο είναι κρυστάλλινο».

«Η πρότασή σας θα αποτελεί μνημείο πολιτικού αντιπερισπασμού, που βασίστηκε σε μια ανώνυμη, ασυνάρτητη και ανυπόστατη κατηγορία» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. «Ανέλαβα μαζί με τον Ανδρέα Ξανθό την πιο δύσκολη και θυελλώδη περίοδο στην πορεία της πολιτικής ζωής τα τελευταία 40 χρόνια. Μία κυβέρνηση που προσπαθούσε και διεκδικούσε το δικαίωμα να αποφασίζει για την πατρίδα αυτή. Η κόντρα ήταν σφοδρότατη και την ξέρατε. Αλλά δεν έχετε το κουράγιο να πείτε τα πράγματα με το όνομα τους» επισήμανε ο κ. Κουρουμπλής και συμπλήρωσε: «Παρέλαβα ένα υπουργείο διαλυμένο. Παραιτημένος ο διευθυντής της Διεύθυνσης Φαρμάκων, παραιτημένος ο πρόεδρος του ΕΟΦ, παραιτημένοι οι πρόεδροι των Επιτροπών Τιμών. Διέταξα 14 ελέγχους σε διαφορετικούς φορείς. Πρώτα και καλύτερα στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Πείτε μου από τότε που δημιουργήθηκε το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε γίνει ποτέ έλεγχος; Μία φορά αποτολμήθηκε και σταμάτησε. Εμείς δεν υποκύψαμε. Είπαμε θα γίνει έλεγχος σε βάθος. Κι εμείς δεχθήκαμε πιέσεις. Θου κύριε φυλακή το στόματί μου! Πολλές πιέσεις!».

Μάλιστα, σε αυτό το σημείο ο υπουργός υποστήριξε ότι στην εντολή που είχε δώσει τότε στην κυρία Κρεμαστινού, να μη δοθεί ούτε ένα ευρώ για τη λεγόμενη διαφημιστική δαπάνη, δέχθηκε τεράστια πίεση, από δημοσιογράφους και εκδότες, στην οποία η κυβέρνηση δεν υπέκυψε. «Πρώτος μας στόχος ήταν να κρατήσουμε όρθια τα χρεοκοπημένα νοσοκομεία που μας αφήσατε και να μην αφήσουμε την πατρίδα μας χωρίς φάρμακο!» υπογράμμισε ο κ. Κουρουμπλής σημειώνοντας πως εκείνη την περίοδο καθημερινά γίνονταν παρακολουθήσεις στις φαρμακαποθήκες των πολυεθνικών που απειλούσαν με τεχνητές ελλείψεις για να ρίξουν την κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ