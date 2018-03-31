Δίαιτα Atkins: Τα υπέρ και κατά της πιο διάσημης δίαιτας

Η δίαιτα Atkins είναι μία από τις πιο γνωστές δίαιτες που έχει εξαπλωθεί σαν… μόδα σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και λιπαρά, αλλά πολύ χαμηλό σε υδατάνθρακες, διατροφικό πλάνο.

Δίαιτα Atkins – Αυτή η δίαιτα έχει υποστεί πολλές αναθεωρήσεις. Στην προηγούμενη “εκδοχή της” επέτρεπε απεριόριστες ποσότητες κρέατος, τυριού και αυγών. Ταυτόχρονα περιόριζε πάρα πολύ τους υδατάνθρακες, όπως ζάχαρη, ψωμί, ζυμαρικά, γάλα, φρούτα και λαχανικά.

Το σύγχρονο πλάνο βασίζεται στη θεωρία ότι η κατανάλωση υδατανθράκων προκαλεί παραγωγή ινσουλίνης. Είναι η ορμόνη που εκκρίνεται από το πάγκρεας, με αποτέλεσμα την αύξηση βάρους, αλλά και της πείνας. Με βάση αυτή την προσέγγιση, το διαιτητικό πλάνο θεωρεί ότι το άτομο που κάνει δίαιτα θα έχει μειωμένη όρεξη και το σώμα του θα χρησιμοποιήσει το αποθηκευμένο λίπος για ενέργεια, αντί να καίει τη γλυκόζη από την πέψη υδατανθράκων. Η καύση του λίπους για ενέργεια θα οδηγήσει και στην απώλεια βάρους.

Δίαιτα Atkins: Πλεονεκτήματα

Η πιο πρόσφατη έκδοση της δίαιτας Atkins είναι μακράν η πιο ισορροπημένη διατροφικά. Για πρώτη φορά, η δίαιτα Atkins έχει δώσει έμφαση στα είδη του λίπους που καταναλώνονται, αντί να επιτρέπει όλα τα διαιτητικά λίπη. Τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη προτιμούνται πλέον έναντι των κορεσμένων και τρανς λιπαρών.

Η δίαιτα έχει αλλάξει, επίσης, ώστε να επιτρέπει τους “καλούς υδατάνθρακες” αντί να απαγορεύει αυστηρά κάθε τύπο υδατάνθρακα. Αυτές οι τροφές παρέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα που κάποτε έλειπαν πλήρως από αυτήν τη δίαιτα.

Η υψηλή ποσότητα πρωτεΐνης εξακολουθεί να είναι ευεργετική. Αυτή είναι που σας κάνει να αισθάνεστε αρκετά χορτασμένοι σε κάθε γεύμα.

Δίατα Atkins: Μειονεκτήματα

Η δίαιτα Atkins έχει περάσει από πολλές αναθεωρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε μελέτες σχετικά με την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητά της.

Βραχυπρόθεσμες μελέτες έχουν δείξει βελτιώσεις στη χοληστερόλη και το σάκχαρο του αίματος και αυξημένη απώλεια βάρους κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 έως 6 μηνών, σε σύγκριση με άλλες δίαιτες. Δυστυχώς, η απώλεια βάρους δεν είναι σταθερή μέσα σε ένα έτος. Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια υγείας της χαμηλής σε υδατάνθρακες, αλλά υψηλής σε πρωτεΐνες διατροφής είναι άγνωστη αυτήν τη στιγμή. Σε μια αξιολόγηση του 2007 από το Consumer Reports η δίαιτα Atkins κατετάγη τελευταία!

Δίαιτα Atkins: Οι 4 φάσεις

Υπάρχουν τέσσερις φάσεις στην δίαιτα Atkins και η πρώτη είναι ο αυστηρός περιορισμός σε υδατάνθρακες. Η φάση εισαγωγής στην δίαιτα διαρκεί δύο εβδομάδες και ο ισχυρισμός είναι ότι μπορείτε να χάσετε έως και 15 κιλά σε αυτό το διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το άτομο δεν καταναλώνει περισσότερα από 20 γραμμάρια υδατανθράκων ανά ημέρα. Για να καταλάβετε, μία φέτα ψωμί ή μια μερίδα φρούτα έχουν 15 γραμμάρια υδατάνθρακες. Μια μερίδα γαλακτοκομικών έχει 12 γραμμάρια υδατανθράκων. Μια μερίδα λαχανικών μπορεί να έχει 5-15 γραμμάρια υδατανθράκων. Είναι σαφές ότι τα 20 γραμμάρια είναι εξαιρετικά λίγα και δυνητικώς ανθυγιεινή επιλογή. Και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να ακολουθηθεί μακροπρόθεσμα.

Δίαιτα Atkins: Τι αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα Atkins αναφέρει ότι “…ανάλογα με το πόσο βάρος θα πρέπει να χάσετε, μπορείτε να συνεχίσετε με ασφάλεια με την πρώτη φάση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

Οι αναλύσεις του αίματός σας, τα επίπεδα τιμών των λιπιδίων, της αρτηριακής πίεσης ή του σακχάρου στο αίμα συνεχίζουν να βελτιώνονται ή να παραμένουν σταθερά και εντός των φυσιολογικών ορίων.

Νιώθετε καλά και έχετε ένα υψηλό επίπεδο ενέργειας, κανονικό ύπνο και σταθερή διάθεση.

Δεν έχετε βαρεθεί. Η πλήξη μπορεί να οδηγήσει σε ‘παρασπονδίες’ και να υπονομεύσει τις προσπάθειές σας.”

Αλλά, οι περισσότεροι άνθρωποι που ακολουθούν αυτή τη δίαιτα δεν είναι υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Αυτό μπορεί να αποδειχτεί πολύ επικίνδυνο γι’ αυτούς.

Η φάση αυτή κάνει τους ανθρώπους να “συνηθίζουν” στο να χάνουν βάρος με γρήγορο ρυθμό, το οποίο δεν είναι υγιές. Η ταχύτερη η απώλεια βάρους δεν σημαίνει και υγιή απώλεια βάρους. Οποιαδήποτε διατροφή που δίνει έμφαση στην γρήγορη, εύκολη απώλεια βάρους πρέπει να προσεγγίζεται με προσοχή.

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι σαφείς: Ένα ασφαλές και υγιές ποσοστό απώλειας βάρους είναι να χάνετε 1 με 2 κιλά την εβδομάδα μετά τις πρώτες δύο εβδομάδες.

Η δίαιτα Atkins δηλώνει ότι θα χάσετε “μόνο το λίπος του σώματος” τρώγοντας τακτικά γεύματα, λαμβάνοντας επαρκείς θερμίδες και διατηρώντας τα επίπεδα της ινσουλίνης σας χαμηλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να χάσετε μόνο το λίπος του σώματος, όταν χάνετε συνολικά βάρος. Κάθε κιλό που παίρνετε από την κατανάλωση υπερβολικών θερμίδων είναι 75% λίπος και 25% μυών και κάθε κιλό που χάνετε από την περικοπή σχεδόν 3.500 θερμίδων είναι η ίδια αναλογία λίπους και μυών. Οι ισχυρισμοί ότι θα χάσετε μόνο λίπος δεν βασίζονται στην επιστήμη.

