Καναδάς: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε ομάδα εφήβων χόκεϊ

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε στον Καναδά με λεωφορείο στο οποίο επέβαινε ομάδα εφήβων χόκεϊ, μετέδωσαν σήμερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία.

Άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, στη σύγκρουση μεταξύ του λεωφορείου και ενός φορτηγού που σημειώθηκε σε εθνική οδό η οποία διέρχεται από αγροτική περιοχή στη δυτική επαρχία Σασκάτσουαν. Το λεωφορείο μετέφερε μια ομάδα εφήβων χόκεϊ που μετέβαινε σε ένα τουρνουά, σύμφωνα με την εφημερίδα Saskatoon StarPhoenix.