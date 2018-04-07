Καναδάς: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε ομάδα εφήβων χόκεϊ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε στον Καναδά με λεωφορείο στο οποίο επέβαινε ομάδα εφήβων χόκεϊ, μετέδωσαν σήμερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία.
Άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις σοβαρά, στη σύγκρουση μεταξύ του λεωφορείου και ενός φορτηγού που σημειώθηκε σε εθνική οδό η οποία διέρχεται από αγροτική περιοχή στη δυτική επαρχία Σασκάτσουαν. Το λεωφορείο μετέφερε μια ομάδα εφήβων χόκεϊ που μετέβαινε σε ένα τουρνουά, σύμφωνα με την εφημερίδα Saskatoon StarPhoenix.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.