Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα – Εστιακό βάθος μόλις δύο χιλιόμετρα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε στην απομακρυσμένη περιοχή των υψιπέδων στην Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Ο σεισμός του οποίου το εστιακό βάθος ήταν μόλις δύο χιλιόμετρα σημειώθηκε 93 χλμ. νοτιοδυτικά της Ποργκέρα στην επαρχία ‘Ενγκα, ανακοίνωσε το EMSC.
Σεισμοί σημειώνονται συχνά στην Παπούα Νέα Γουινέα, η οποία βρίσκεται στον “δακτύλιο της φωτιάς” του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική δραστηριότητα είναι μεγάλη.
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ
