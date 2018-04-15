Αυτά είναι τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά για δίαιτα

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση British Medical Journal, έδειξε ότι τα φλαβονοειδή, χημική ένωση σε ορισμένες τροφές, μπορεί να είναι εν μέρει υπεύθυνα για τις ιδιότητες απώλειας των περιττών κιλών που έχουν τα φρούτα και τα λαχανικά.

Όσον αφορά την δίαιτα, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 24 ετών από περίπου 124.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι ήταν ηλικίας 27-65 ετών και κατέγραφαν στην έρευνα το βάρος τους κάθε δύο χρόνια και τη διατροφή τους κάθε τέσσερα χρόνια μεταξύ 1986 και 2011.

Δίαιτα: Τι ρόλο παίζουν τα φλαβονοειδή – Σε ποιες τροφές υπάρχουν

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μια σαφή σχέση μεταξύ διατροφικών πλάνων που είναι υψηλής περιεκτικότητας σε φλαβονοειδή και της μικρότερης αύξησης του σωματικού βάρους. Τα φλαβονοειδή που είχαν την μεγαλύτερη επίδραση ήταν οι ανθοκυανίνες, που υπάρχουν σε σκούρα κόκκινα φρούτα, όπως τα μούρα, τα κεράσια, τα σταφύλια και οι φράουλες, αλλά και τα πολυμερή φλαβονοειδών, που βρίσκονται στο τσάι και τα μήλα.

Παλαιότερες έρευνες είχαν δείξει ότι ορισμένες τροφές, όπως βατόμουρα, μήλα, αχλάδια, δαμάσκηνα, φράουλες, σταφύλια, πιπεριές και σέλινο, συνδέθηκαν με χαμηλότερη αύξηση βάρους. Στη νέα έρευνα οι επιστήμονες ήθελαν να κατανοήσουν το γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό.

Σε τι ποσότητες βοηθούν

Οι ίνες και το γλυκαιμικό φορτίο μιας τροφής (δηλαδή το πόσο αυτή η τροφή αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα) δεν είναι αρκετή για να εξηγήσει την απώλεια βάρους από φρούτα και λαχανικά. Έτσι, οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα φλαβονοειδή, τις φυσικές ενώσεις που βρίσκονται στα φρούτα και τα λαχανικά και οι οποίες έχουν μια προστατευτική επίδραση στα φυτά από τα οποία προέρχονται. Προηγούμενες μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι τα φλαβονοειδή σε τροφές ολικής άλεσης μειώνουν την απορρόφηση του λίπους και αυξάνουν τις καύσεις θερμίδων.

Διαπιστώθηκε, ότι μόλις μισό φλιτζάνι βατόμουρα την ημέρα, για παράδειγμα, συνδέεται με αρκετή πρόσληψη φλαβονοειδών, ώστε να αντιστοιχεί σε απώλεια βάρους της τάξης των 0,87-1,25 κιλά σε βάθος 4 ετών κατά μέσο όρο. Αυτό το νούμερο μπορεί να μην φαίνεται μεγάλο, αλλά πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι προέρχεται από μόνο μία μερίδα, ενός μόνο είδους φρούτου. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να καταναλώνει κανείς μεγάλες ποσότητες από ένα φρούτο ή ένα λαχανικό για να χάσει κιλά, ή για να παίρνει πολύ λιγότερα. Αρκεί μια ποικιλία σε μερίδες και είδος φρούτων και λαχανικών στην διατροφή του.

Τι λένε οι ερευνητές

Η δρ Monica Bertoia, από την Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H.Chan του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ανέφερε: “Είναι εύκολο να δούμε τα αποτελέσματα και να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για πραγματικά μικροσκοπικές αλλαγές στο βάρος. Αλλά και η διατήρηση του σωματικού βάρους είναι πραγματικά εξίσου σημαντική, επειδή από την ενηλικίωση και μετά έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν κιλά”.

Οι συγγραφείς της έρευνας ελπίζουν ότι οι διαπιστώσεις αυτές θα συμβάλλουν στην βελτίωση των διατροφικών συστάσεων από τους διατροφολόγους για την πρόληψη της παχυσαρκίας, επισημαίνοντας τη σημασία κατανάλωσης τροφών με φλαβονοειδή, όπως τα μήλα, τα μούρα και τα αχλάδια, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίσης αυξημένη επίπτωση στην απώλεια βάρους.