search
ΠΕΜΠΤΗ 26.02.2026 15:35
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2018 16:38

Χεζμπολάχ: Αποτυχία τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον της Συρία

15.04.2018 16:38
Χεζμπολάχ: Αποτυχία τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον της Συρία - Media

 

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου είπε σήμερα ότι οι αεροπορικές επιδρομές των χωρών της Δύσης στη Συρία δεν επέτυχαν κανένα στόχο τους, μεταξύ άλλων το να τρομοκρατήσουν τον στρατό, να βοηθήσουν τους αντάρτες ή να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Ο Σάγιεντ Χασάν Νασράλ επισήμανε ότι ο αμερικανικός στρατός επέλεξε να διεξάγει περιορισμένα πλήγματα, διότι γνώριζε ότι μια ευρύτερη επίθεση θα προκαλούσε τα αντίποινα της Δαμασκού και των συμμάχων της και θα προκαλούσε ανάφλεξη στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Borge-Brende
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις σχέσεις του με τον Επστάιν

evangelos-venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρουκέτες Βενιζέλου για τις υποκλοπές: Καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος τα πρακτικά της δίκης – Υπόδειγμα η απόφαση

androulakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Live η συνέντευξη Τύπου του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

iereas
ΕΛΛΑΔΑ

Στο εδώλιο για απάτη 1,3 εκατ. ευρώ πρώην αρχιμανδρίτης στη Θεσσαλονίκη – Πώς έπειθε τους πιστούς να δώσουν «δωρεές»

xionostivada
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεαροί σκιέρ καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toytagxamon 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τάφος Τουταγχαμών: Επιστήμονες βρήκαν αρχαίο προφυλακτικό και απέσπασαν το DNA του νεαρού φαραώ

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

katamaran new
ΚΟΣΜΟΣ

Προς πώληση έναντι 46 εκατ. ευρώ το This Is It, ένα από τα πιο φουτουριστικά catamaran στον κόσμο

craig-murphy
LIFESTYLE

Νέες αφίξεις αστέρων του Χόλιγουντ προσεχώς: Ντάνιελ Κρεγκ και Κίλιαν Μέρφι έρχονται στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 26.02.2026 15:35
Borge-Brende
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις σχέσεις του με τον Επστάιν

evangelos-venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρουκέτες Βενιζέλου για τις υποκλοπές: Καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος τα πρακτικά της δίκης – Υπόδειγμα η απόφαση

androulakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Live η συνέντευξη Τύπου του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

1 / 3