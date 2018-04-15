Χεζμπολάχ: Αποτυχία τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον της Συρία

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου είπε σήμερα ότι οι αεροπορικές επιδρομές των χωρών της Δύσης στη Συρία δεν επέτυχαν κανένα στόχο τους, μεταξύ άλλων το να τρομοκρατήσουν τον στρατό, να βοηθήσουν τους αντάρτες ή να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του Ισραήλ.

Ο Σάγιεντ Χασάν Νασράλ επισήμανε ότι ο αμερικανικός στρατός επέλεξε να διεξάγει περιορισμένα πλήγματα, διότι γνώριζε ότι μια ευρύτερη επίθεση θα προκαλούσε τα αντίποινα της Δαμασκού και των συμμάχων της και θα προκαλούσε ανάφλεξη στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ