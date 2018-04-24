Μανιτάρι: Πολύτιμο φάρμακο για πολλές ασθένειες και ελιξίριο ομορφιάς

Μία από τις πιο σημαντικές τροφές πρωτεϊνούχες και με ελάχιστες θερμίδες, αποτελεί το μανιτάρι.

Το μανιτάρι εκτός από εξαιρετική πηγή βιταμινών με μεταλλικών στοιχείων για τον οργανισμό, πιθανότατα να αποτελεί και ένα σημαντικό ελιξίριο ομορφιάς αλλά και φάρμακο καταπολέμησης πολλών ασθενειών.

Έρευνες που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν, ότι ακόμη και το γνωστό σε όλους μας καλλιεργήσιμο λευκό μανιτάρι, μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο ως προς την πρόληψη ή και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι ειδικοί, μία ουσία που περιέχεται στο λευκό μανιτάρι, στις προκαταρκτικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι έχει τη δυνατότητα να καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό κυττάρων του μαστού.

Η ουσία αυτή, η οποία ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων της αρωματάσης, μειώνει τα επίπεδα των οιστρογόνων που είναι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.

Επιπλέον, οι ερευνητές παρατήρησαν, ότι τα μανιτάρια πιθανότατα να μειώνουν και τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη. Για το λόγο αυτό και γίνονται δοκιμές με ουσίες από μανιτάρια, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αξιόλογα αποτελέσματα στη θεραπεία της νόσου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από τα αρχαία χρόνια το μανιτάρι κατείχε εξέχουσα θέση στη ζωή των θεραπευτών καθώς θεωρείτο όχι απλά ένα είδος φαγητού αλλά φάρμακο για την καταπολέμηση πολλών ασθενειών και ένα ελιξίριο για την αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων.

Σήμερα οι επιστήμονες, έρχονται να πιστοποιήσουν ουσιαστικά αυτές τις γνώσεις που μας έρχονται από την αρχαιότητα, λέγοντας ότι οι ουσίες που εξάγονται από τα μανιτάρια συμβάλλουν στην αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων, αυξάνουν στην άμυνα του οργανισμού και καταπολεμούν διάφορες μορφές καρκίνου. Ως εκ τούτου οι μελέτες που αφορούν αυτές τις ουσίες έχουν εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια προκειμένου να εξαχθούν κάποια νέα δεδομένα.

Πηγή: Ναυτεμπορική