ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 14:14
25.04.2018 15:53

«Μην προσπερνάς»: Διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους ενάντια στην έμφυλη βία

Διαγωνισμό ταινιών μικρού μήπως με θέμα «Νέες και νέοι δημιουργοί ενάντια στη βία κατά των γυναικών: Μην προσπερνάς» διοργανώνει το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών «Διοτίμα».

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών που σχετίζονται με τον χώρο του κινηματογράφου και της σκηνοθεσίας, αλλά και σε ανεξάρτητους δημιουργούς από 18 έως 30 ετών.

«Σήκωσε την κάμερα, άνοιξε το μικρόφωνο και αφηγήσου μια ιστορία για την έμφυλη βία, με τη μορφή μιας μικρής ταινίας μυθοπλασίας, ενός ντοκιμαντέρ, ενός visual poem ή οποιοδήποτε άλλο είδος καταγραφής σε εκφράζει, με μέγιστη χρονική διάρκεια 5 λεπτών. Μοιράσου την κινηματογραφική σου ματιά για ένα  καθημερινό φαινόμενο, που παραμένει ‘’αόρατο’’, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση των συμπολιτών σου», αναφέρεται στην πρόσκληση.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 18-4-2018 έως 31-5-2018. Οι ταινίες  θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω wetransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από την Εύα Στεφανή (σκηνοθέτιδα), Εύη Καραμπάτσου (σκηνοθέτιδα), Δέσποινα Τσούμα (σύμβουλο επικοινωνίας- εκπρόσωπο του ΚΓΜΕ Διοτίμα), θα επιλέξει τις 10 πρώτες διακριθείσες ταινίες. Αυτές θα ανακοινωθούν, την 11η Ιουνίου 2018, και θα αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα του ΚΓΜΕ Διοτίμα, για να τεθούν στην κρίση του κοινού μέσω ψηφοφορίας, σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η μικρού μήκους ταινία που θα αποσπάσει το πρώτο βραβείο της κριτικής Επιτροπής θα επιβραβευθεί με 1000 ευρώ, ποσό με το οποίο θα επιβραβευθεί και ο δημιουργός της ταινίας που θα αποσπάσει το βραβείο κοινού. Θα δοθούν ακόμα δύο τιμητικές διακρίσεις.

