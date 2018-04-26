Πανό των οπαδών της Μαρσέιγ για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ

Τη χαρά τους για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ εξέφρασαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ! Στον αποψινό ημιτελικό του Europa League με τη Σάλτσμπουργκ θα υπάρχει πανό με συγχαρητήρια στην «Ένωση».

Μπορεί η αποψινή να είναι μεγάλη βραδιά για τη Μαρσέιγ, καθώς θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του Europa League, ωστόσο οι φίλοι της δεν ξεχνούν την ΑΕΚ.

Σε ποστάρισμα που έκανε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, η ORIGINAL αποκάλυψε το μήνυμα που θα στείλουν οι οργανωμένοι οπαδοί της γαλλικής ομάδας για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η «Ένωση».

Στα κάγκελα λοιπόν του «Βελοντρόμ» έχει κρεμαστεί πανό που αναφέρει:

«Ευχαριστούμε, αδέρφια μας. Για πάντα πρώτοι. Ραντεβού στη Λιόν! Πάμε, Μαρσέιγ! Πάμε, commando»!