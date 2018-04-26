search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 01:23
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.04.2018 17:23

Πανό των οπαδών της Μαρσέιγ για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ

26.04.2018 17:23
Πανό των οπαδών της Μαρσέιγ για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ - Media

 

Τη χαρά τους για την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ εξέφρασαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ! Στον αποψινό ημιτελικό του Europa League με τη Σάλτσμπουργκ θα υπάρχει πανό με συγχαρητήρια στην «Ένωση».  

Μπορεί η αποψινή να είναι μεγάλη βραδιά για τη Μαρσέιγ, καθώς θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του Europa League, ωστόσο οι φίλοι της δεν ξεχνούν την ΑΕΚ.

Σε ποστάρισμα που έκανε στον επίσημο λογαριασμό της στο Facebook, η ORIGINAL αποκάλυψε το μήνυμα που θα στείλουν οι οργανωμένοι οπαδοί της γαλλικής ομάδας για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η «Ένωση».

Στα κάγκελα λοιπόν του «Βελοντρόμ» έχει κρεμαστεί πανό που αναφέρει:

«Ευχαριστούμε, αδέρφια μας. Για πάντα πρώτοι. Ραντεβού στη Λιόν! Πάμε, Μαρσέιγ! Πάμε, commando»!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

jones partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για συμφωνία Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Σέρβοι – Εκκρεμεί η λύση με την Παρτιζάν

spain floods
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από τις σφοδρές πλημμύρες στη νότια Ισπανία (Videos)

oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 00:55
NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

jones partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για συμφωνία Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Σέρβοι – Εκκρεμεί η λύση με την Παρτιζάν

1 / 3