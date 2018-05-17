Νέα ηγεσία στο Fox News: Σε γυναίκα τα ηνία του τηλεοπτικού κολοσσού (Photos)

O κολοσσός των ΜΜΕ, η 21st Century Fox, έδωσε την Πέμπτη τα ηνία του τηλεοπτικού δικτύου Fox News σε μια γυναίκα, σε μια άνευ προηγουμένου απόφαση για το ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο των ΗΠΑ, που εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων σεξουαλικής παρενόχλησης και διακρίσεων.

Η Σούζαν Σκοτ θα διαδεχθεί τον Ρούπερτ Μέρντοχ, που ανέλαβε την ηγεσία του δικτύου μετά την υποχρεωτική αποχώρηση, τον Ιούλιο του 2016, του Ρότζερ Άιλες, που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές γυναίκες.

Η νέα επικεφαλής του Fox News διατελούσε έως σήμερα πρόεδρος των προγραμμάτων του δικτύου και του οικονομικού δικτύου του ομίλου, Fox Business News. Η Σκοτ εργάζεται στο Fox News από την ίδρυσή του, το 1996.

Εκτός της υπόθεσης Άιλες, το αμερικανικό δίκτυο, από τα δημοφιλέστερα στη χώρα, προχώρησε στην απόλυση, τον Απρίλιο του 2017, του πρωτοκλασάτου παρουσιαστή του Μπιλ Ο’ Ράιλι, που κατηγορήθηκε, επίσης, για σεξουαλική παρενόχλησης από αρκετές γυναίκες.

Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήγαγαν οι New York Times, η διεύθυνση του Fox News ήταν ενήμερη για τουλάχιστον 10 χρόνια για τις κατηγορίες σε βάρος του παρουσιαστή, το όνομα του οποίου δέσποζε στους πίνακες τηλεθέασης.

Το δίκτυο κατέβαλε αποζημιώσεις σε αρκετά από τα φερόμενα θύματα στο πλαίσιο συμβιβαστικών συμφωνιών που σύναψε, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, δύο εκ των οποίων μετά τις αποκαλύψεις για τον Ρότζερ Άιλες.

Μόλις την Τρίτη, η 21st Century Fox κατέληξε σε συμβιβαστική συμφωνία με 18 εργαζόμενους ή πρώην συνεργάτες, που είχαν κατηγορήσει το δίκτυο για διακρίσεις φυλετικού ή σεξουαλικού χαρακτήρα. Μεταξύ των εργαζόμενων, που είχαν καταφερθεί εναντίον του ενημερωτικού κολοσσού βρισκόταν ο Κέλι Ράιτ, ο μοναδικός Αφροαμερικανός παρουσιαστής του Fox News, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το τηλεοπτικό δίκτυο.

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα, το τηλεοπτικό δίκτυο δεν έκανε καμία αναφορά στα πρόσφατα σκάνδαλα. Ο Λάχλαν Μέρντοχ, ο πρόεδρος του 21st Century Fox, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η Σούζαν Σκοτ «καταγράφεται στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει καθήκοντα γενικής διευθύντριας» του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου.

Ο όμιλος υπενθυμίζει επίσης ότι, μετά το σκάνδαλο Ρότζερ Άιλες, δύο γυναίκες διορίστηκαν επικεφαλής υπηρεσιών στους κόλπους του Fox News, στον διαφημιστικό τμήμα και στην οικονομική διεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ