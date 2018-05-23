search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 15:31
23.05.2018 07:19

Αεροπλανοφόρο Χάρι Τρούμαν: Στη Σούδα η ναυαρχίδα της πολεμικής μηχανής των ΗΠΑ  (Video/Photos)

Με την βοήθεια ρυμουλκών, περίπου στις 9 το πρωί της Τετάρτης,  το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Harry Truman κατάπλευσε στον όρμο της Σούδας και συγκεκριμένα στην προβλήτα της ναυτικής βάσης στο Μαράθι.

Το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο έχει επισκεφθεί και άλλες φορές στο παρελθόν την Σούδα, αλλά αυτή την φορά υπάρχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον λόγω της κατάστασης στην Μέση Ανατολή και με δεδομένο το ότι το Harry Truman  μαζί με αντιτορπιλικά και ένα καταδρομικό, έφτασαν στην ανατολική Μεσόγειο τον Απρίλιο προκειμένου να αποτελέσει την βάση των επιχειρήσεων των ΗΠΑ σε Ιρακ, Αφγανιστάν και Συρία.

Δείτε το αεροπλανοφόρο Χάρυ Τρούμαν να δένει στην Σούδα σε 1 λεπτό σε ένα καταπληκτικό βίντεο από παλαιότερη άφιξή του

Με ύψος όσο ένα 24όροφο κτίριο και όγκο που προκαλεί δέος, το USS Harry S. Truman (CVN-75), όπως είναι η πλήρης ονομασία του, αποτελεί ουσιαστικά μια πλωτή αεροπορική βάση. 

Ναυπηγήθηκε το 1996 στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, δύο χρόνια μετά εντάχθηκε στον 6ο στόλο και από τότε εκτελεί αποστολές στην περιοχή της Μεσογείου και του Περσικού κόλπου. 

Το αεροπλανοφόρο Truman έχει εκτόπισμα 90.000 τόνων, κινείται με 4 προπέλες ταχύτητας 30 κόμβων και με δύναμη, που δίνουν οι δύο πυρηνικοί του αντιδραστήρες. 

Το μήκος του αγγίζει τα 333 μέτρα, το πλάτος του 78 και το ύψος του φτάνει τα 74 μέτρα ενώ η έκταση του καταστρώματός του ξεπερνά τα 4.5 στρέμματα. 

Στις 2.500 καμπίνες του Truman διαμένουν 3.500 μέλη πληρώματος και άλλα 2.500 άτομα, που αποτελούν το πλήρωμα και τους τεχνικούς των 80 πολεμικών αεροσκαφών, τα οποία ανεβαίνουν στο κατάστρωμα από 4 καταπέλτες. 

Στο πλοίο εκδίδεται καθημερινή εφημερίδα – Διαθέτει και δικό του τηλεοπτικό σταθμό

Χαρακτηριστικό του μεγέθους του αεροπλανοφόρου είναι πως η ημερήσια κατανάλωση πόσιμου νερού φτάνει τα 1.500 κυβικά μέτρα, ενώ καθημερινά παρασκευάζονται 18.000 γεύματα. Επίσης, στο πλοίο εκδίδεται καθημερινή εφημερίδα, ενώ διαθέτει και δικό του τηλεοπτικό σταθμό.

Πηγή: flashnews

