Βούρος: Δεν επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της κόρης του – Kαταγγέλλει απομόνωση των δηλώσεών του (Photo)

Δεν επιβεβαιώνει το γεγονός της εγκυμοσύνη της κόρης του ο ηθοποιός Γιάννης Βούρος, καθώς όπως αναφέρει σε ανάρτησή στο facebook, οι δηλώσεις του απομονώθηκαν.

Νωρίτερα, στην εκπομπή του Epsilon «Φτιάξε καφέ να στα πω», είχε αναφερθεί ότι ο ίδιος με δηλώσεις του στην εκπομπή είχε επιβεβαιώσει το γεγονός.

Ωστόσο στην ανάρτησή του, ο ηθοποιός δίνει μια τελείως διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό, καταγγέλλοντας παράλληλα τον δημοσιογράφο ότι απομώνωσε τις δηλώσεις για να «βγάλει» θέμα.