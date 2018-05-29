Σεξ με τον/την πρώην: Απόπειρα επανασύνδεσης ή τρέλα της στιγμής; – Τι απαντά ο Θάνος Ασκητής

Όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να χωρίσουν, βάζοντας τέλος στη μακροχρόνια σχέση και στο γάμο τους, ξεκινά μία προσπάθεια να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση, στο «δεν είμαστε πλέον μαζί». Τι γίνεται όμως με το σεξ; Υπάρχουν ζευγάρια που ενώ έχουν χωρίσει, συνεχίζουν να διατηρούν τις σεξουαλικές τους επαφές; Ποια είναι συνήθως τα κίνητρα αυτών των συντρόφων και πως μπορεί κανείς να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση;

Σύμφωνα με έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Social and Clinical Psychology», με τη συμμετοχή 137 διαζευγμένων ενηλίκων, το σεξ φαίνεται ότι μειώνει τις συναισθηματικές επιπτώσεις (πόνος, ενοχές, αρνητικές σκέψεις, σενάρια) που επιφέρει στους πρώην συντρόφους το διαζύγιο. Μάλιστα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (82,5%) είχε επιλέξει να βρίσκεται σε σταθερή επικοινωνία με τον / την πρώην σύντροφο, ενώ μόλις το 21,9% διατηρούσε και σεξουαλικές επαφές.

Γιατί κάποιος επιλέγει να κάνει σεξ με τον / την πρώην σύζυγο του;

Το σεξ ως μέσο μετάβασης : Για κάποιους, το σεξ αποτελεί μία ασφαλή βάση, που ικανοποιεί προσωρινά τις βιολογικές και συναισθηματικές τους ανάγκες, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα, ότι επιθυμούν να επανασυνδεθούν με τον / την πρώην σύντροφό τους. Οι πρώην σύντροφοι, συνήθως γνωρίζουν ότι η σχέση τους έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της και υποσυνείδητα ξεκινούν να προετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στην ερωτική και προσωπική τους ζωή.

Ωστόσο, στις σχέσεις που οδηγούνται σε χωρισμό λόγω μακροχρόνιων και ανεπίλυτων προβλημάτων, η σεξουαλική επαφή από μόνη της σχεδόν σπάνια σηματοδοτεί την ανάγκη επανοικοδόμησης τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιθυμία της επανένωσης χαρτογραφείται πρωτίστως μέσα από την αύξηση της διεκδικητικότητας και του συναισθηματισμού και δευτερευόντως μέσα από τη επιδίωξη της σεξουαλικής επαφής. Το σεξ ως φυσιολογική ενόρμηση: Μερικοί πρώην σύντροφοι χρησιμοποιούν το σεξ παρορμητικά, παρακινούμενοι αποκλειστικά από το βιολογικό τους ένστικτο και από τις φυσιολογικές ανάγκες του σώματος τους, χωρίς να διαθέτουν συναισθηματικά κίνητρα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε, ότι το σεξ μεταξύ δύο πρώην συντρόφων είναι μία εμπειρία, που εμπεριέχει αρκετή σωματική οικειότητα και υψηλά επίπεδα απόλαυσης, καθώς οι σύντροφοι διαθέτουν συνήθως αμοιβαία σεξουαλική εξοικείωση.

Πως θα καταλάβω εάν ο / η πρώην σύζυγος μου θέλει να είμαστε ξανά μαζί;

Νιώθει αμηχανία όταν συζητάτε το ενδεχόμενο της δημιουργίας μίας νέας σχέσης για κάποιον εκ των δύο.

Προσπαθεί να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία μαζί σας και αναζητά συχνά αφορμές για να σας συναντά.

Αναφέρεται διαρκώς στο πόσο αποφασισμένος / η είναι να αλλάξει την πορεία της σχέσης σας.

Σας μιλάει με κάθε ευκαιρία για τα συναισθήματα του/της για εσάς.

Προσπαθεί να είναι παρών / παρούσα στις σημαντικές στιγμές της ζωής σας.

Τι θα πρέπει να σκεφτώ πριν το δοκιμάσω;

Εξετάστε τους λόγους και τα προσωπικά κίνητρα, που σας κάνουν να έχετε ακόμα σεξουαλική επαφή με τον / την πρώην σύζυγο σας.

Προσπαθήστε να κατανοήσετε με ποιο τρόπο βλέπει ο / η πρώην σύντροφος σας τις σεξουαλικές σας επαφές και κατά πόσον μπορεί να διαχειριστεί αυτήν τη κατάσταση με υγιή τρόπο.

Εάν έχετε αποκτήσει παιδιά και στον κοινό σας γάμο, είναι προτιμότερο να μην κοιμάστε μαζί στο σπίτι το βράδυ, προκειμένου να μην δώσετε λανθασμένα μηνύματα στα παιδιά σας.

Μην αμελείτε τους λόγους που σας οδήγησαν στο χωρισμό. Η σεξουαλική επαφή με τον / την πρώην σύζυγο σας, ενδέχεται να περιπλέξει τη συναισθηματική σας κατάσταση και να σας τοποθετήσει σε ένα φαύλο κύκλο αυτό-αμφισβήτησης και αμφιβολιών σχετικά με τις αποφάσεις σας.

Πηγή: askitis.gr