Δολοφόνησαν στο Τορόντο τον ομογενή επιχειρηματία Μάθιου Στάικο

Νεκρός από τα πυρά αγνώστων έπεσε ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας Μάθιου – Ματθαίο- Στάικο (Matthew Staikos), 37 ετών, στο Yorkville του Τορόντο.

Τον άτυχο ομογενή, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ, βρήκαν οι ομάδες πρώτων βοηθειών που ανταποκρίθηκαν στις αναφορές για περιστατικό πυροβολισμών στις Bay St. και Yorkville Ave. περί τις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας.

Η Αστυνομία του Τορόντο (Toronto Police) έλαβε αναφορές για τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς. Ο Μάθιου Στάικος φέρεται να είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως δολοφονία.

Στην περιοχή όπου έγινε το συμβάν, διατηρεί κατάστημα ένας άλλος ομογενής, ο κ. Χάρι Παπαδόπουλος (Harry Papadopoulos), το «Herman Sellers Gough Furs».

«Οταν κάλεσε η Ασφάλεια, νόμιζα ότι πρόκειται για διάρρηξη. Επειτα διαπίστωσα τι είχε συνέβη. Αυτό δε συμβαίνει συνήθως», δήλωσε στην «Toronto Sun». «Υποθέτω είναι σημάδι των καιρών, αλλά είναι αρκετά σοκαριστικό», είπε στο «Global News».

Ο Μάθιου Στάικος, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι το 36ο θύμα δολοφονίας στην πόλη για το 2018. Η νεκροψία του είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη.

Monday May 28, 2018 11:30pm police responded to a call for a shooting Bay St/Yorkville Ave~Suspect is black, 5’10”, medium build~silver/grey 4D Mercedes~Victim ID~Matthew Staikos, 37 of Toronto~Info call

Detective Omar Khan

416-808-7400~Anon Crime Stoppers tips 1-800-222-8477 pic.twitter.com/2ucjtp3G75 — Homicide Squad (@TPSHomicide) May 29, 2018

Το μήνυμα του Ελληνα πρέσβη

Ο Ελληνας πρέσβης στον Καναδά κ. Δημήτριος Αζεμόπουλος ανήρτησε μήνυμα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, θέλοντας να εκφράσει την οδύνη του για τον θάνατο του Μάθιου Στάικου.

«Ο 37χρονος Ματθαίος Στάικος, περήφανος Ελληνας και επιτυχημένος Καναδός πολίτης, μας έκανε όλους περήφανους για την χωρίς όρια αγάπη του στη Μητέρα Πατρίδα και τα μεγάλα επιτεύγματά του στον Καναδά. Σήμερα το βράδυ λοιπόν μου είναι ειλικρινά τόσο μα τόσο δύσκολο να πιστέψω την είδηση της απώλειάς του. Τον γνώρισα την εποχή που προσπαθούσε να καταξιωθεί. Και αμέσως κατάλαβα ότι θα τα κατάφερνε και ότι θα έφτανε ψηλά.

»Ποτέ μου όμως δεν φαντάστηκα ότι θα έφευγε από κοντά μας τόσο γρήγορα, τόσο άδικα, τόσο βίαια. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την είδηση στα καναδικά ΜΜΕ και δεν θέλω να αποδεχτώ ότι αυτός ο υπέροχος Ανθρωπος και Φίλος δεν θα είναι πια ανάμεσά μας. Είμαι σίγουρος όμως ότι η ψυχή του έχει βρει ήδη τη θέση της κάτω από το αιώνιο φως του Θεού στον οποίο και ο ίδιος πίστευε. Τα πλέον θερμά και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Μερικές φορές είναι αδύνατο να εκφράσουμε την οδύνη της ψυχής μας. Μια από αυτές τις φορές είναι λοιπόν και αυτή για μένα σήμερα το βράδυ γράφοντας αυτές τις γραμμές για τον φίλο μου τον Ματθαίο».

Ποιος ήταν ο Μάθιου Στάικος

Ο Μάθιου -Ματθαίος- Στάικος ήταν πρόεδρος στην εταιρεία επενδύσεων Staikos Investments, CEO στην Vleepo και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμβουλος της Triggerfox.

Η Vleepo, είναι μία ελληνική startup που κατόρθωσε να διαγράψει μια σημαντική πορεία με έδρα τη Λάρισα. Πρόκειται για ένα application για κινητά, το οποίο είναι η εξέλιξη των search tool και εργαλείων επικοινωνίας.

Ο Μ. Στάικος γεννήθηκε το 1980 στον Καναδά. Σπούδασε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Πριν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές του δημιούργησε με τον αδελφό του την εταιρεία με την επωνυμία Torch Mobile, με γραφεία στο Τορόντο και στο Πεκίνο.

Η εταιρεία εξαγοράστηκε από την εταιρεία Research In Motion (RIM) κατασκευάστρια των θρυλικών συσκευών BlackBerry. Ο ίδιος υπήρξε και τεχνικός διευθυντής, τεχνολογιών Web της RIM.

Το 2017 είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εφημερίδα «Καθημερινή» για την απόφασή του να ιδρύσει μία επιχείρηση startup στην Ελλάδα.

«Ακόμα θυμάται τη στιγμή που ενημέρωσε κάποιους γνωστούς του στο Τορόντο πως σκόπευε να φτιάξει μια startup στην Ελλάδα. ‘Είσαι τρελός;’ ήταν η αυθόρμητη αντίδρασή τους. Ηταν το καλοκαίρι του 2015, του δημοψηφίσματος και των capital controls και βέβαια πολύ πριν από την επιτυχία του taxibeat και κάποιων άλλων ελληνικών εταιρειών τεχνολογίας που έχουν γίνει ευρέως γνωστές διαπρέποντας στο εξωτερικό. Και όμως, o Μάθιου Στάικος… ήταν αποφασισμένος να το τολμήσει», ανέφερε η δημοσιογράφος, Μαριάννα Κακαουνάκη.

«Με ελληνική καταγωγή (ο πατέρας του μεγάλωσε στη Λιβαδειά) αποφάσισε μετά το Πανεπιστήμιο, κατ’ αρχάς να μάθει τη γλώσσα. Ξεκίνησε μαθήματα και με κάθε ευκαιρία ταξίδευε στην Ελλάδα. ‘Κάποια στιγμή όταν είδα πως τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ σκέφτηκα πως είναι σημαντικό ο καθένας να προσπαθήσει να κάνει κάτι καλό για τη χώρα. Να δείξουμε πως δεν συμβαίνουν εκεί μόνο άσχημα πράγματα’», ήταν άλλο ένα απόσπασμα της συνέντευξης.