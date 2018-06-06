Υπάλληλοι της Disney και της Lego σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έντεκα άνδρες, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι της Disney και της Lego και ένας εθελοντής στους προσκόπους, συνελήφθησαν στη Φλόριντα για κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ανακοίνωσε χθες η αστυνομία.
Έως και 660 κατηγορίες απαγγέλθηκαν εις βάρος των 11 υπόπτων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Φύλακες της αθωότητας II» που έχει σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων που κατέχουν, προωθούν ή διανέμουν υλικό παιδικής πορνογραφίας, ανέφερε η αστυνομία της κομητείας Πολκ, στο κέντρο της Φλόριντα.
Ανάμεσα στο υλικό που κατασχέθηκε είναι εικόνες «παιδιών (…), μωρών που βιάζονται από ενήλικους άνδρες», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας, Γκρέιντι Τζουντ, σε συνέντευξη Τύπου.
Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Ένας από τους συλληφθέντες είναι ο Ρότζερ Κάτεϊ, 53 ετών, επικεφαλής προγράμματος στο τμήμα αποκριάτικων κοστουμιών στην Disney World, στο θεματικό πάρκο που επισκέπτονται εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο.
Ο Ρίκι Βάργκας Γκαρσία, 30 ετών, εργάζεται στη Lego για λογαριασμό του ομίλου Merlin Entertainments.
Ο τελευταίος «παραδέχθηκε ότι συνομιλούσε με παιδιά στο διαδίκτυο» και αντάλλασσε μαζί τους γυμνές φωτογραφίες, είπε ο σερίφης.
Ο Έντουαρντ Ζαμπορόφσκι, 48 ετών, είχε στην κατοχή του φωτογραφίες παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών. Σερβιτόρος σε ένα μπαρ της κομητείας Οσκεόλα, ήταν επίσης εθελοντής στους προσκόπους, μέλος των οποίων είναι ο γιος του.
«Απευθύνομαι στους γονείς: πρέπει να γνωρίζετε ποιες ιστοσελίδες επισκέπτονται τα παιδιά σας όταν είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, επειδή στις ιστοσελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά σας, βρίσκονται εκείνοι (αυτοί οι άνδρες)», προειδοποίησε ο σερίφης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.