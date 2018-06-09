Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Επιστρέφει στον ALPHA

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ήταν από τα πρόσωπα που υπεραγαπήθηκαν ούσα μέλος της «Μουρμούρας» των πρώτων ετών και το όνομά της χαίρει εκτίμησης στον Alpha. Η μετακίνησή της στην Αμερική για να ακολουθήσει το όνειρό της έφερε τη διακοπή στη συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία όπως φαίνεται δε θα είναι μόνιμη.

Η Ιωάννα σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι η παρουσιάστρια του νέου project του σταθμού που θα κάνει πρειμιέρα το φθινόπωρο, «Bake Off Greece».

Η Ιωάννα που έχει δοκιμαστεί τόσο σε ρόλους με σενάριο όσο και χωρίς, έχει αποδείξει το πόσο ετοιμόλογη, εύστροφή και επικοινωνιακή είναι κάτι που θα της χρειαστεί στη νέα αυτή παραγωγή, που φέρει τη σφραγίδα του BBC.

Το νέο reality ζαχαροπλαστικής που ποτέ δεν ξαναπαίχτηκε στην ελληνική τηλεόραση, δε θα έχει για πρώτη φορά σε εκπομπή αυτού του είδους, εγκλισμό παικτών σε σπίτι.

Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος της παρουσιάστριας είναι μεγαλύτερος αφού πρέπει να αναδείξει τους χαρακτήρες και τις προσωπικότητες χωρίς να παρακολουθήσει ο κόσμος τη μεταξύ τους συμβίωση. Και φαίνεται πως στον ALPHA επέλεξαν και βάση αυτής της ανάγκης την ηθοποιό, η οποία μετά το φινάλε της εκπομπής θα επιστρέψει στο Λος Άντζελες.

Πηγή: dailymedia.gr