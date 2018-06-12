Ο Τζόρτζιο Αρμάνι τιμά τις σπουδαιότερες προσωπικότητες στον κόσμο του θεάματος

Έξι βιογραφικές ταινίες που επικεντρώνονται στις ζωές των κορυφαίων προσωπικοτήτων από τον κόσμο του κινηματογράφου, της φωτογραφίας και της μουσικής θα προβληθούν από τις 13 Ιουνίου στο Armani/Silos με σκοπό να ερευνηθεί η ψυχολογία της δημιουργικότητάς τους.

Τις ταινίες που συνθέτουν το αφιέρωμα με τίτλο «Vite Straordinarie» (Ξεχωριστές Ζωές) επέλεξε ο ίδιος ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας για να παρουσιαστούν στο Μουσείο Τέχνης και Μόδας, τον πολυχώρο στο Μιλάνο, που στεγάζει μεταξύ άλλων το αρχείο του.

«Είναι μία σειρά ταινιών του αναδεικνύει τα πολλά πρόσωπα της δημιουργικότητας» ανέφερε ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε δήλωσή του, σύμφωνα με το WWD. «Η βιογραφική ταινία είναι ένας συναρπαστικός τρόπος για να αποκτήσει κάποιος μια εικόνα για τις ζωές ανθρώπων, τους οποίους μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο μέσω της δουλειάς τους και μπορεί να δώσει μια ιδέα για το πώς αυτοί οι άνθρωποι αυτοί δημιουργούν».

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι: «Finding Vivian Maier» (Βρίσκοντας τη Βίβιαν Μάγιερ) του 2013 σε σκηνοθεσία Τζον Μαλούφ και Τσάρλι Σίσκελ, ταινία που εστιάζει στη ζωή μια νταντάς που άλλαξε την ιστορία της φωτογραφίας δρόμου, «Let’s Get Lost» (Ας Χαθούμε) του 1998 σε σκηνοθεσία Μπρους Γουέμπερ, αφήγηση της ιστορίας του θρυλικού τζαζ μουσικού Τσετ Μπέικερ, «The Salt of the Earth» (Το αλάτι της γης) σε σκηνοθεσία Βιμ Βέντερς και Τζουλιάνο Ριμπέιρο Σαλγκάντο, ντοκιμαντέρ του 2014 που περιγράφει τη ζωή και το έργο του καταξιωμένου Βραζιλιάνου φωτορεπόρτερ Σεμπαστιάο Σαλγάδο.

Επίσης θα προβληθούν το ντοκιμαντέρ «A Letter to Elia» (Γράμμα στον Ηλία) του 2010 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε – Κεντ Τζόουνς, που εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του κινηματογραφικού σκηνοθέτη Ηλία Καζάν και το «Listen to Me Marlon» (Άκουσέ με, Μάρλον) σε σκηνοθεσία Στέβαν Ράιλι με θέμα την καριέρα και ζωή του εμβληματικού καλλιτέχνη.

«Ο κινηματογράφος για μένα εξακολουθεί να είναι μια σταθερή πηγή έμπνευσης και με τη διερεύνηση διαφορετικών ειδών ξεκλειδώνω νέες ιδέες» δήλωσε ο Τζόρτζιο Αρμάνι για την ιδιαίτερη σχέση του με τον κόσμο της κινηματογραφίας.

Ο σχεδιαστής μόδας δημιούργησε τα κοστούμια για μια σειρά ταινιών, από το πιο διάσημο φιλμ «American Gigolo» το 1980, όταν επιμελήθηκε τη γκαρνταρόμπα του Ρίτσαρντ Γκιρ, «The Untouchables», «Gattaca», «Stealing Beauty», «Shaft», «Batman series», «The Tuxedo», «De-Lovely», «Thirteen Ocean», «Fair Game», «The Social Networ», «Mission Impossible: Ghost Protocol» έως το «The Wolf of Wall Street».

