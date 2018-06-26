JP Morgan: Η Ελλάδα πήρε καλή συμφωνία στο Eurogroup – Μείνετε overweight

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας του Eurogroup της 21ης Ιουνίου έφτασαν στο ανώτερο φάσμα των προσδοκιών μας, δηλώνει η JP Morgan, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις για το χρέος ήταν αρκετά γενναιόδωρες και ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει καθαρή έξοδο.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της JP Morgan, «Η Ελλάδα πήρε μια καλή συμφωνία στο Eurogroup – Παραμείνετε Overweight», η Ελλάδα θα κάνει μια καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα, χωρίς προληπτική πιστωτική γραμμή. Η έκταση της ελάφρυνσης του χρέους που αποφασίστηκε, είναι αρκετά γενναιόδωρη, όπως εκτιμάται, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η μακρόχρονη γερμανική αντίσταση στο ζήτημα.

Ο οίκος εκτιμά ότι η δεκαετής επέκταση ωρίμανσης και περιόδου χάριτος στο δάνειο του EFSF, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση όχι μόνο της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους (αφού ούτως ή άλλως είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2023 με άλλα μέτρα) αλλά και μακροπρόθεσμα.

Η JP Morgan εκτιμά ότι αυτά τα μέτρα ήταν το ελάχιστο που απαιτούνταν ώστε να επιτρέψει στο χρέος να συγκλίνει κάτω από το 100% του ΑΕΠ μέχρι το 2060, αν και κάτω από τις αισιόδοξες προβλέψεις των Ευρωπαίων για πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 2% για πολλές δεκαετίες.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα αυτό δείχνει την προθυμία των δανειστών να δώσουν στην Ελλάδα ένα καλό σημείο εκκίνησης για μια ισχυρή ανάκαμψη αλλά και να επιτραπεί μια ευνοϊκή αξιολόγηση από το ΔΝΤ, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά το επενδυτικό αίσθημα.

Ο οίκος πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup της 21ης Ιουνίου είχε σύσταση overweight στα ελληνικά πενταετή ομόλογα και θεωρεί ότι οι επενδυτές πρέπει να παραμείνουν με αυτή τη σύσταση, παρά τη μείωση 30-40 μονάδων βάσης στις αποδόσεις τους την περασμένη εβδομάδα.

Όπως τονίζει η JP Morgan, η συμφωνία του Eurogroup συμβάλλει στη μείωση της αβεβαιότητας που σχετίζεται με πολιτικά λάθη και πιέσεις χρηματοδότησης. Άλλωστε, με την αύξηση του μαξιλαριού ρευστότητας, η χώρα καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες για δύο χρόνια περίπου και δεν υπάρχει πίεση εξόδου στην αγορά.

Ο οίκος αναμένει να μειωθεί η αστάθεια στην Ελλάδα, όταν οι ανησυχίες που απορρέουν από την Ιταλία αποκλιμακωθούν και στη συνέχεια να υπάρξει έκδοση νέου δεκαετούς ομολόγου πιθανόν στο τρίτο ή το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με την JP Morgan, η συμμόρφωση με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και τους δημοσιονομικούς στόχους είναι πιθανό να αποτελέσει βασική παράμετρο για την απόδοση της Ελλάδας στις αγορές μεσοπρόθεσμα.

Ωστόσο, ο οίκος βλέπει, βραχυπρόθεσμα, περιορισμένο χώρο για αναστροφή των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, καθώς εκκρεμούν ακόμα εγκρίσεις εθνικών κοινοβουλίων για τη συμφωνία και τις εκταμιεύσεις του ESM.