Μάτι φωτιά: Δορυφόροι και drones του Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνουν τον όλεθρο (Χάρτης)

Το Κέντρο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) συνεχίζει τη χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον οικισμό Μάτι, χρησιμοποιώντας συστήματα Drones/UAV υπερυψηλής χωρικής ανάλυσης, προκειμένου να παρέχει πολύ λεπτομερείς χάρτες αποτίμησης της ζημιάς σε επίπεδο ακόμη και μεμονωμένης ιδιοκτησίας.

Το ΕΑΑ παράλληλα δημοσίευσε έναν επικαιροποιημένο χάρτη με λεπτομερή εκτίμηση των ζημιών στην Ανατολική Αττική, κάνοντας χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Σύμφωνα με το ΕΑΑ, η εκτιμώμενη έκταση των καμένων είναι της τάξης των 1.260 εκταρίων (12.600 στρεμμάτων). Η εκτίμηση αυτή έγινε κατόπιν επεξεργασίας της δορυφορικής εικόνας Worldview-3 πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης (30 εκ.), η οποία ελήφθη τρεις ημέρες μετά το γεγονός.

Το ΕΑΑ επισημαίνει ότι το Κέντρο BEYOND και οι υπηρεσίες του Αστεροσκοπείου είναι στη διάθεση της πολιτείας, για να βοηθήσουν στη διαχείριση της τεράστιας καταστροφής. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΑΑ αποφάσισε, ως ένδειξη συμπαράστασης στους πυρόπληκτους της Αττικής, να καταθέσει 2.500 ευρώ στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εξάλλου, η μετεωρολογική υπηρεσία meteo του ΕΑΑ ανακοίνωσε ότι κατά την καταιγίδα της Κυριακής 29/7 στην Αττική, ιδίως στα βόρεια προάστια της Αθήνας, έπεσαν περίπου 1.000 κεραυνοί στην περιοχή.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στην Αγία Παρασκευή (62 χιλιοστά), στους Αμπελόκηπους (50 χιλιοστά), στα Βριλήσσια (39 χιλιοστά), στην Κερατέα (37 χιλιοστά) και στην Κηφισιά (32 χιλιοστά). Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας, με 29 χιλιοστά να καταγράφονται στις Σπέτσες και στο Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας.