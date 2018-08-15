Έκρηξη με τραυματίες στο πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Έκρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη σε εργαστήριο στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, δύο φοιτητές και ένας καθηγητής
Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.
