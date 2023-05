Σε… γκάφα υπέπεσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News σε βίντεο που προβλήθηκε προκειμένου να τιμήσει τη «βασίλισσα της Σόουλ», Αρίθα Φράνκλιν.

Umm, is that Patti LaBelle in the corner? pic.twitter.com/PmUPpgc0zb

— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) August 16, 2018