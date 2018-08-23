Η τεκίλα «στέλνει» τον Κλούνεϊ στην κορυφή της λίστας του Forbes

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανέβηκε στην κορυφή της ετήσιας λίστας του Forbes με τους καλύτερα αμειβόμενους ηθοποιούς στον κόσμο, κυρίως χάρη στην πώληση της εταιρείας τεκίλας που είχε.

Ο 57χρονος Κλούνεϊ κέρδισε περίπου 239 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ του Ιουνίου του 2017 και του Ιουνίου του 2018, που είναι τα υψηλότερα έσοδα που είχε ποτέ κατά την 35ετή σταδιοδρομία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Κλούνεϊ, ο οποίος δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινία του Χόλιγουντ από το 2016 και το “Παιχνίδι του Χρήματος”, πούλησε την εταιρεία παραγωγής τεκίλας Casamigos, την οποία είχε συνιδρύσει, στην βρετανική εταιρεία οινοπνευματωδών Diageo τον Ιούνιο του 2017.

Τα έσοδά του αυτά εντός και εκτός οθόνης ανάγκασαν τον “Βράχο” Ντουέιν Τζόνσον να περάσει στη δεύτερη θέση της λίστας του Forbes με έσοδα 124 εκατομμυρίων δολαρίων, που είχε χάρη στην ταινία “Jumanji: Καλωσήρθατε στην Ζούγκλα” και άλλων σχεδίων.

Οι πρώτοι 10 ηθοποιοί του καταλόγου του Forbes κέρδισαν συνολικά 784 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό αυτό, ξεπερνώντας και πάλι τα έσοδα των 10 πρώτων γυναικών ηθοποιών του αντίστοιχου καταλόγου, τα οποία υπολογίζονται σε 186 εκατομμύρια για την ίδια περίοδο. Η Σκάρλετ Γιόχανσον βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου που αφορά τις γυναίκες, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα από το περιοδικό, με έσοδα 40,5 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων.

Το Forbes αποδίδει εν μέρει τη διαφορά αυτή στα έσοδα μεταξύ ανδρών και γυναικών ηθοποιών στην κυριαρχία των ταινιών δράσης με υπερήρωες, οι οποίες έχουν συνήθως περισσότερους ρόλους για άνδρες και φέρνουν στα ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Το Forbes κατάρτισε τους καταλόγους αυτούς στηριζόμενο στα έσοδα που είχαν οι ηθοποιοί πριν από την φορολόγησή τους από τον Ιούνιο του 2017 ως τον Ιούνιο του 2018, βάσει των στοιχείων που είχε από το Nielsen, την κινηματογραφική βάση δεδομένων IMDB και συνεντεύξεις που πήρε από ειδικούς στην βιομηχανία κινηματογράφου και τις ίδιες τις διασημότητες.

