Τα βακτήρια εξαφανίζουν ό,τι έχει απομείνει από τον Τιτανικό

Σε διάστημα 20 εως 50 ετών τα πολύ, το ναυάγιο του Τιτανικού θα έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα, σύμφωνα με επιστήμονες, καθώς τα βακτήρια «τρώνε» τα απομεινάρια του πλοίου με σταθερό ρυθμό.

Η περιβαλλοντική μικροβιολόγος Λόρι Τζόνστον, δήλωσε ότι «τώρα υπάρχει περισσότερη ζωή πάνω στον Τιτανικό από ό,τι όταν το πλοίο έπλεε».

Η εταιρεία OceanGate δηλώνει έτοιμη να οργανώσει ταξίδια στον σκελετό του Τιτανικού.

Οι ενδιαφερόμενοι ωστόσο θα πρέπει να καταβάλουν 105.129 δολάρια για 11ημερο ταξίδι, ποσό που αντιστοιχεί στο εισιτήριο της τότε πρώτης θέσης.

«Δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο φαίνεται. Δεν παίρνουμε απλά κάποιον μαζί μας. Ακολουθούμε μία αρκετά αυστηρή διαδικασία προκειμένου να ελέγξουμε τα άτομα και να βεβαιωθούμε ότι είναι κατάλληλοι» δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Τζόελ Πέρι.

Σύμφωνα με το BBC, εκτός από το επιχειρηματικό σκέλος, η αποστολές θα έχουν και ένα αμιγώς επιστημονικό, καθώς θα επιχειρηθεί με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων καταγραφής μέσω 3D απεικόνισης «να διατηρηθεί η μνήμη του Τιτανικού».