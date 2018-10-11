Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Παπούα-Νέα Γουινέα: Προειδοποίηση για τσουνάμι 30 εκατοστών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμική δόνηση 7 βαθμών έπληξε το νησί της Νέας Βρετανίας στην Παπούα-Νέα Γουινέα το πρωί της Πέμπτης και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι τουλάχιστον
Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 06:48 (23:48 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) σε βάθος
Το PTWC προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πλήξουν τσουνάμι τουλάχιστον
Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών της Παπούας-Νέας Γουινέας στο Πορτ Μόρεσμπι, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα θύματα ή ζημιές, αν και ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να φθάσουν διαφορετικές πληροφορίες στις αρχές αργότερα εντός της ημέρας.
Η Παπούα-Νέα Γουινέα, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, που βρίσκεται πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, διαβόητη σεισμογενή περιοχή, προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον σεισμό 7,5 βαθμών που την είχε πλήξει τον Φεβρουάριο, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 125 άνθρωποι.
