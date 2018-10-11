Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Παπούα-Νέα Γουινέα: Προειδοποίηση για τσουνάμι 30 εκατοστών

Σεισμική δόνηση 7 βαθμών έπληξε το νησί της Νέας Βρετανίας στην Παπούα-Νέα Γουινέα το πρωί της Πέμπτης και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι τουλάχιστον 30 εκατοστών , ανακοίνωσαν την Τετάρτη το αμερικανικό ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) και το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 06:48 (23:48 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) σε βάθος 40 χιλιομέτρων , εντοπίστηκε 125 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Κίμπε, διευκρίνισε το USGS.

Το PTWC προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πλήξουν τσουνάμι τουλάχιστον 30 εκατοστών τις ακτές της Παπούας-Νέας Γουινέας καθώς και τις ακτές των νησιών του Σολομώντα.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών της Παπούας-Νέας Γουινέας στο Πορτ Μόρεσμπι, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα θύματα ή ζημιές, αν και ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να φθάσουν διαφορετικές πληροφορίες στις αρχές αργότερα εντός της ημέρας.

Η Παπούα-Νέα Γουινέα, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, που βρίσκεται πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, διαβόητη σεισμογενή περιοχή, προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον σεισμό 7,5 βαθμών που την είχε πλήξει τον Φεβρουάριο, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 125 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ