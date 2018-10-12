Ζευγάρι ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Τζέσι Τζέι;

Μία νέα γυναίκα έχει μπει στη ζωή του Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Ο 38χρονος ηθοποιός, σύμφωνα με το περιοδικό People, έχει σχέση με την τραγουδίστρια Τζέσι Τζέι.

«Είναι πολύ καινούριο», είπε η πηγή που επικαλείται το περιοδικό. Ο εκπρόσωπος του Τέιτουμ απέφυγε να σχολιάσει, ενώ ο εκπρόσωπος της Τζέσι Τζέι δεν απάντησε στο αίτημα του People για σχολιασμό.

Τα νέα για τη σχέση του ζευγαριού έρχονται μόλις έξι μήνες αφότου ο Τέιτουμ ανακοίνωσε τον χωρισμό του από την ηθοποιό Τζίνα Ντιούαν, τον περασμένο Απρίλιο, μετά από σχεδόν εννέα χρόνια γάμου.

Την είδηση για τη σχέση του Τσάνινγκ με την 37χρονη τραγουδίστρια επιβεβαίωσε μέσω Twitter κι ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς όπως ανέφερε στον λογαριασμό του, τους πέτυχε σε ένα γήπεδο mini golf. Ο χρήστης έγραψε σε ένα tweet ότι συνάντησε τους δυο σταρ μαζί και, μετά από αυτό το περιστατικό, πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τη σχέση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ