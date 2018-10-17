Ουίσκι για να το θαυμάζεις, όχι να το πιεις

Μια φιάλη με σκωτσέζικο ουίσκι millésime του 1926 πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη έναντι 843.200 δολαρίων! Πρόκειται για ουίσκι που εμφιαλώθηκε το 1986 από τον σκωτσέζικο οίκο “The Macallan” μετά την παλαίωσή του σε δρύινο βαρέλι επί 60 χρόνια.

Κι όμως! Η τιμή αυτή δεν αποτελεί ρεκόρ, αφού δεν έφτασε καν τις τρεις φιάλες The Macallan του 1926 που πρόσφατα πωλήθηκαν σε δημοπρασία αντί ενός και πλέον εκατομμυρίου δολαρίων η καθεμιά. Στις αρχές Οκτωβρίου, μια άλλη φιάλη με ετικέτα “Valerio Adami” κατέρριψε το ρεκόρ στα 1,12 εκατομμύριο δολάρια σε δημοπρασία στο Εδιμβούργο του οίκου Bonhams.

Να σημειώσουμε ότι οι δημοπρασίες επωφελούνται από την αυξανόμενη δημοτικότητα του ουίσκι, το οποίο πλέον είναι περιζήτητο στην Ασία.