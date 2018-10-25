search
25.10.2018 13:51

Το Βέλγιο «ψήφισε» F-35 αντί Eurofighter και Rafale

Έκλεισε το «ντιλ του αιώνα»: Έπεσαν οι υπογραφές για την πώληση 50 F-35 στα ΗΑΕ - Media
 
Το Βέλγιο ανακοίνωσε σήμερα πως επέλεξε τα αεριωθούμενα F-35 της Lockheed Martin, αντί των Rafale της γαλλικής Dassault και το Typhoon της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας Eurofighter, για να αντικαταστήσει τον στόλο της από παλιά καταδιωκτικά F-16, με μια απόφαση που αναμενόταν και για την οποία δήλωσε πως βασίσθηκε στην τιμή των αεροπλάνων.
 
Έπειτα από μήνες διαβουλεύσεων, η απόφαση ανακοινώθηκε στη διάρκεια κυβερνητικής συνέντευξης Τύπου και καθιστά το Βέλγιο μια ακόμη ευρωπαϊκή χώρα που αγοράζει το αμερικανικής κατασκευής πολεμικό αεροπλάνο, μαζί με άλλους συμμάχους στο ΝΑΤΟ στους οποίους περιλαμβάνονται η Ολλανδία, η Ιταλία και η Τουρκία.
 
«Η προσφορά των Αμερικανών ήταν η καλύτερη με βάση και τα επτά κριτήρια αξιολόγησης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βέλγος υπουργός Άμυνας, ο Φλαμανδός εθνικιστής (N-VA) Στίβεν Βάντεπουτ.
 
Η απόφαση του Βελγίου είναι μια ήττα για τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, που βρίσκονται πίσω από το πρόγραμμα Eurofighter, και σημαίνει επίσης την απόρριψη μιας ανεπίσημης προσφοράς της Γαλλίας να πωλήσει στο Βέλγιο το μαχητικό Rafale, που κατασκευάζεται από την Dassault Aviation.
 
Η κυβέρνηση του βέλγου πρωθυπουργού Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε πως, παρά την ισχυρή επιθυμία της να υποστηρίξει ευρωπαίους συμμάχους, το F-35 ήταν φθηνότερο μακροπρόθεσμα για το Βέλγιο, 600 εκατομμύρια ευρώ κάτω από το ποσό που είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση.
 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
