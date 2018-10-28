ΝΔ για θάνατο ομογενή: Να προχωρήσει η κυβέρνηση σε έντονο διάβημα στην Αλβανία

Να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσιφά ζητά ο τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος συνιστώντας παράλληλα ψυχραιμία στα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Την ημέρα που οι απανταχού Έλληνες, γιορτάζουν το ηρωικό ΟΧΙ, το αλβανικό έπος και τους νεκρούς μας, ένα τραγικό γεγονός ήρθε να βαρύνει την ψυχή μας.

Ο ομογενής Κωνσταντίνος Κατσιφάς, μέλος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας που γιόρταζε και αυτός, υψώνοντας την ελληνική σημαία στο νεκροταφείο των Ελλήνων Πεσόντων του Αλβανικού Έπους στις Βουλιαράτες, πλήρωσε με τη ζωή του την έκφραση της πατριωτικής του ευαισθησίας.

Οι αλβανικές αρχές οφείλουν άμεσα να διευκρινίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκαν τα πράγματα στο τραγικό αυτό γεγονός.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε έντονο διάβημα προς την αλβανική κυβέρνηση απαιτώντας πλήρη ενημέρωση, άμεση διερεύνηση των γεγονότων και απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν.

Καλούμε, τέλος, τα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους».