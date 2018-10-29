Ανάρτηση Αλβανού δημοσιογράφου για τo θάνατο ομογενή: Εάν αμφιβάλλουν ποιος είναι ο νοικοκύρης, ας ξαναπροσπαθήσουν

Ο Αλβανός δημοσιογράφος Αρτάν Χότζα, εμφανίσθηκε προκλητικότατος για τη δολοφονία του Έλληνα ομογενούς Κωνσταντίνου Κατσίφα. Με ανάρτηση του στο facebook εκθειάζει τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων της Αλβανικής αστυνομίας της RINEA, και προειδοποιεί: «Καλύτερα να κλαίνε οι μητέρες σας από να φορέσουν μαύρες μαντίλες οι μητέρες μας» και ο Αλβανός δημοσιογράφος συνέχισε αναφερόμενος στην ανάρτηση από τον Κατσίφα της Ελληνικής σημαίας: «Ας μάθουν ποιος είναι ο νοικοκύρης του σπιτιού την επόμενη φορά. Εάν έχουν αμφιβολία, μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν…»

Υπενθυμίζεται ότι το χωριό Βουλιαράτες έχει αναγνωριστεί από τα Τίρανα ως επισήμως μειονοτικό χωριό και βάση της νομοθεσίας της Αλβανίας οι ομογενείς έχουν δικαίωμα να τιμούν δημόσια τα εθνικά τους σύμβολα.