«Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ (Photo)

Πολλές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές έχουν κυκλοφορήσει με θέμα τον βίο και τα πάθη του Χριστού, ωστόσο, ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι το 1977 αποτελεί τη διασημότερη.

Πρωταγωνιστής της ο Ρόμπερτ Πάουελ ο οποίος υποδυόμενος τον Ιησού έγινε ευρύτερα γνωστός, αποσπώντας τις πιο θερμές κριτικές για την ερμηνεία του και τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον ρόλο.

Ωστόσο, η επιτυχία και η αναγνώριση του ηθοποιού δεν ήταν παροδική και δεν στηρίζεται μόνο στην εν λόγω ερμηνεία, καθώς ο ηθοποιός μετρά πάνω από 40 χρόνια επιτυχίας ως σπουδαίος ηθοποιός και του θεάτρου.

Ο μυστικός πράκτορας Richard Hannay στην κινηματογραφική εκδοχή του 1978 του βιβλίου του John Buchan με τίτλο «The Thirty Nine Steps», καθώς και ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στο «Mahler» του Ken Russell αποτελούν ακόμα δυο σημαντικούς ρόλους στην καλλιτεχνική του πορεία.

Αν και ο Ρόμπερτ Πάουελ αποφεύγει συστηματικά τις δημόσιες εμφανίσεις, στις 12 Μαΐου θα συμμετέχει σε ένα αφιέρωμα στον Κάρολο Ντίκενς που, άλλωστε, αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του Άγγλους συγγραφείς, παρουσιάζοντας στο Beccles Public Hall & Theatre, τη συναρπαστική ζωή του Ντίκενς, μέσα από τα γραπτά και τις επιστολές του ιδίου μαζί με εκείνες των φίλων και των συγχρόνων του.

Όπως, μάλιστα, γνωστοποιήθηκε μέσα από τη σελίδα του θεάτρου, ο ηθοποιός θα «ζωντανέψει» χαρακτήρες που αγαπήθηκαν παγκοσμίως, από τον κ. Πίκγουικ και τον κ. Μάικουμπερ μέχρι την κ. Γκαμπ, και τον Σκρουτζ.

A Celebration of Charles Dickens by Robert Powell is at @PHBeccles on Sunday 12th May. To book tickets scan the QR code or visit: https://t.co/JKNCjcGxBl #Dickens #Author #Theatre #Liveshow pic.twitter.com/4NiR08wOb4