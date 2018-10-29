Anonymous Greece: Κυβερνοεπιθέσεις κατά της Αλβανίας για τον θάνατο του ομογενή στο Αργυρόκαστρο

Κυβερνοεπίθεση κατά των ιστοσελίδων της κυβέρνησης , των αστυνομικών αρχών, της Βουλής, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, αλλά και κατά της αλβανικής πρεσβείας στην Ελλάδα πραγματοποίησαν οι Anonymous Greece, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Οι Έλληνες Anonymous εξέφρασαν την στήριξή τους στην απόφαση του 35χρονου Κωνσταντίνου Κατσίφα να υπερασπιστεί το δικαίωμά του να ανεβάσει την ελληνική σημαία στο σπίτι του, σε χωριό στην Αλβανία.

Ωστόσο, καταδίκασαν τις κινήσεις της αλβανικής αστυνομίας, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή στον 35χρονο.

Αναλυτικά, η ανάρτησή τους για τις επιθέσεις στη σελίδα τους στο Facebook:

«Το άρθρο κάθε αστυνομίας λέει ότι σε περίπτωση που ο δράστης έχει όπλο τον πυροβολείς σε σημείο πού δεν μπορεί να ανταποκριθεί… όπως είναι τα πόδια. Και με τόσους αστυνομικούς μπροστά και πίσω, καταφέρνεις εύκολα να τον φέρεις σε αυτήν την θέση και να τον συλλάβεις. Εδώ όμως δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Ήταν καθαρό ξεκίνημα της Αλβανικής αστυνομίας διότι ο Κωνσταντίνος, την ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, ανέβασε την σημαία πάνω από το σπίτι του, στο χωριό. Ότι έπαθαν τα συστήματα της Κυβέρνησης Gabon αυτές τις ημέρες κάτι ανάλογο θα συμβεί και στα συστήματα της Κυβέρνησης της Αλβανίας!».