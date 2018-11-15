Ο Σλούκας «λύγισε» τον Ολυμπιακό!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα καθοριστικά καλάθια του Σλούκα στο τέλος ανάγκασαν τον Ολυμπιακό να γνωρίσει την ήττα (73-72) από τη Φενέρ, μέσα στο ΣΕΦ, με τον Γουίλιαμς-Γκος να αστοχεί στο σουτ της νίκης στο τέλος.
Ο Έλληνας γκαρντ πήρε τη Φενέρμπαχτσε από το χέρι στα τελευταία λεπτά και με τους κρίσιμους πόντους του της έδωσε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο Σλούκας, που ήταν και πρώτος σκόρερ (20π.), πέτυχε τους έξι τελευταίους πόντους της τουρκικής ομάδας, στέλνοντάς την στο +4 (69-73), στο τελευταίο λεπτό. Ο Παπανικολάου με ένα μεγάλο τρίποντο έφερε το παιχνίδι στον πόντο (72-73), με τον Κάλινιτς να αστοχεί στη συνέχεια, αλλά και τον Γουίλιαμς-Γκος στη λήξη και έτσι οι Πειραιώτες να χάνουν και να πέφτουν στο 3-4.
Από τον Ολυμπιακό, πρώτος σκόρερ ήταν ο «Παπ» με 18 πόντους, με τον Γουίλιαμς-Γκος να είχε 13 και τον Πρίντεζη να κάνει νταμπλ-νταμπλ με 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.
Πηγή: Sport-fm
