15.11.2018 21:13

Ο Σλούκας «λύγισε» τον Ολυμπιακό!

Ο Σλούκας υπέγραψε στον Ολυμπιακό - Media

 

Τα καθοριστικά καλάθια του Σλούκα στο τέλος ανάγκασαν τον Ολυμπιακό να γνωρίσει την ήττα (73-72) από τη Φενέρ, μέσα στο ΣΕΦ, με τον Γουίλιαμς-Γκος να αστοχεί στο σουτ της νίκης στο τέλος.

Ο Έλληνας γκαρντ πήρε τη Φενέρμπαχτσε από το χέρι στα τελευταία λεπτά και με τους κρίσιμους πόντους του της έδωσε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Σλούκας, που ήταν και πρώτος σκόρερ (20π.), πέτυχε τους έξι τελευταίους πόντους της τουρκικής ομάδας, στέλνοντάς την στο +4 (69-73), στο τελευταίο λεπτό. Ο Παπανικολάου με ένα μεγάλο τρίποντο έφερε το παιχνίδι στον πόντο (72-73), με τον Κάλινιτς να αστοχεί στη συνέχεια, αλλά και τον Γουίλιαμς-Γκος στη λήξη και έτσι οι Πειραιώτες να χάνουν και να πέφτουν στο 3-4.

Από τον Ολυμπιακό, πρώτος σκόρερ ήταν ο «Παπ» με 18 πόντους, με τον Γουίλιαμς-Γκος να είχε 13 και τον Πρίντεζη να κάνει νταμπλ-νταμπλ με 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.

Πηγή: Sport-fm

