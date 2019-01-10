search
ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:14
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2019 20:07

Σε κίνδυνο οι πράκτορες του FBI από το «shutdown»

10.01.2019 20:07
Σε κίνδυνο οι πράκτορες του FBI από το «shutdown» - Media

 

Οι πράκτορες του FBI προειδοποίησαν σήμερα ότι το «shutdown» – η μερική παράλυση των αμερικανικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών η οποία βρίσκεται στην 20η μέρα – θέτει σε κίνδυνο την ικανότητά τους να διερευνούν εγκλήματα και να εγγυηθούν το εργατικό τους δυναμικό.

«Ειδικοί πράκτορες συνεχίζουν να εργάζονται αμισθί για τους Αμερικανούς και η διοίκηση του FBI κάνει ό,τι μπορεί για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις του FBI με όλο και πιο περιορισμένους πόρους – αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη», τόνισε το συνδικάτο εργαζομένων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

«Το σημαντικό έργο» που επιτελεί το FBI «πρέπει να χρηματοδοτηθεί άμεσα», λέει το συνδικάτο, που αντιπροσωπεύει περίπου 13.000 ειδικούς πράκτορες. Αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο της ερευνητικής ισχύος του Γραφείου, που διερευνά βίαια, οικονομικά εγκλήματα, καθώς και κατασκοπεία και τρομοκρατία.

Το συνδικάτο προειδοποίησε, με επιστολή προς τον Λευκό Οίκο και τους ηγέτες του Κογκρέσου, ότι η μη καταβολή πληρωμών στα μέσα Ιανουαρίου, λόγω του «shutdown», θα μπορούσε να βλάψει τα οικονομικά των πρακτόρων.

«Η μη εξόφληση των χρεών θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στην απόκτηση ή ανανέωση εγκρίσεων ασφαλείας και θα μπορούσε ακόμη και να αποτρέψει τους πράκτορες να συνεχίσουν να εξυπηρετούν ορισμένες υποθέσεις», υπογραμμίζεται.

«Η οικονομική ανασφάλεια που προκαλείται από τη μη χρηματοδότηση του FBI θα μπορούσε να οδηγήσει τους πράκτορες του Γραφείου να εξετάσουν επιλογές σταδιοδρομίας που θα παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις οικογένειές τους», προσθέτει.

Από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Λευκού Οίκου – Κογκρέσου για τη χρηματοδότησης του τείχους στα νότια σύνορα των συνόρων από τις 22 Δεκεμβρίου το ομοσπονδιακό τελεί σε μερική παράλυση και σχεδόν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται είτε σε άδεια άνευ αποδοχών, είτε εργάζονται δίχως να αμείβονται.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους στο topontiki.gr: «Από σήμερα αυξάνουμε τα μηνίαια τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων στα 830.000»

mitsotakis_synodosEU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κοπεγχάγη ο Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο της ΕΕ – Στο επίκεντρο άμυνα και… SAFE

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Κορωπί: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ έξω από μονοκατοικία και προκάλεσαν φθορές σε αυτοκίνητο με τσιμεντόλιθο

water_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διαμαρτυρίες στα νότια προάστια για έντονη οσμή χλωρίου – Κανένα πρόβλημα, λέει η ΕΥΔΑΠ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Bayraktar_Akıncı_wiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο: Ακόμα και στη δοκιμή που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις νότια της Κάσου η Τουρκία έστειλε drone  

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

alexis-xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

annita-pania-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 01.10.2025 09:13
themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους στο topontiki.gr: «Από σήμερα αυξάνουμε τα μηνίαια τακτικά ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων στα 830.000»

mitsotakis_synodosEU_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κοπεγχάγη ο Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο της ΕΕ – Στο επίκεντρο άμυνα και… SAFE

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη Αττικής: Επιτέθηκαν σε ολόκληρη οικογένεια μέσα στο σπίτι της – Τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

1 / 3