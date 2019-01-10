Σε κίνδυνο οι πράκτορες του FBI από το «shutdown»

Οι πράκτορες του FBI προειδοποίησαν σήμερα ότι το «shutdown» – η μερική παράλυση των αμερικανικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών η οποία βρίσκεται στην 20η μέρα – θέτει σε κίνδυνο την ικανότητά τους να διερευνούν εγκλήματα και να εγγυηθούν το εργατικό τους δυναμικό.

«Ειδικοί πράκτορες συνεχίζουν να εργάζονται αμισθί για τους Αμερικανούς και η διοίκηση του FBI κάνει ό,τι μπορεί για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις του FBI με όλο και πιο περιορισμένους πόρους – αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη», τόνισε το συνδικάτο εργαζομένων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών.

«Το σημαντικό έργο» που επιτελεί το FBI «πρέπει να χρηματοδοτηθεί άμεσα», λέει το συνδικάτο, που αντιπροσωπεύει περίπου 13.000 ειδικούς πράκτορες. Αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο της ερευνητικής ισχύος του Γραφείου, που διερευνά βίαια, οικονομικά εγκλήματα, καθώς και κατασκοπεία και τρομοκρατία.

Το συνδικάτο προειδοποίησε, με επιστολή προς τον Λευκό Οίκο και τους ηγέτες του Κογκρέσου, ότι η μη καταβολή πληρωμών στα μέσα Ιανουαρίου, λόγω του «shutdown», θα μπορούσε να βλάψει τα οικονομικά των πρακτόρων.

«Η μη εξόφληση των χρεών θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στην απόκτηση ή ανανέωση εγκρίσεων ασφαλείας και θα μπορούσε ακόμη και να αποτρέψει τους πράκτορες να συνεχίσουν να εξυπηρετούν ορισμένες υποθέσεις», υπογραμμίζεται.

«Η οικονομική ανασφάλεια που προκαλείται από τη μη χρηματοδότηση του FBI θα μπορούσε να οδηγήσει τους πράκτορες του Γραφείου να εξετάσουν επιλογές σταδιοδρομίας που θα παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις οικογένειές τους», προσθέτει.

Από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Λευκού Οίκου – Κογκρέσου για τη χρηματοδότησης του τείχους στα νότια σύνορα των συνόρων από τις 22 Δεκεμβρίου το ομοσπονδιακό τελεί σε μερική παράλυση και σχεδόν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται είτε σε άδεια άνευ αποδοχών, είτε εργάζονται δίχως να αμείβονται.