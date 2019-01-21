Ολοκληρώθηκε η παραγωγή των Avatar 2 και 3: Αβέβαια τα σίκουελ 4 και 5

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας Avatar το 2009, τελικά ολοκληρώθηκε η παραγωγή των πολυαναμενόμενων σίκουελ, Avatar 2 και Avatar 3.

Η πρώτη ταινία Avatar, αμερικανική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 2009, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τζέιμς Κάμερον, έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ εισπράξεων αποφέροντας παγκοσμίως 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία λαμβάνει χώρα στον μυστικιστικό κόσμο της Πανδώρας, που κατοικείται από ανθρωποειδή κυανά πλάσματα που ονομάζονται Na’vi. Για να εξερευνήσουν τη βιόσφαιρα της Πανδώρας, επιστήμονες χρησιμοποιούν υβρίδια ανθρώπων και Na’vi τα οποία αποκαλούν “Avatars”, τα οποία χειρίζονται άνθρωποι από μακριά.

Τα γυρίσματα των σίκουελ ξεκίνησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο με στόχο το “Avatar 2” να βγει στους αμερικάνικους κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου 2020. Το “Avatar 3” θα κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2021.

Στις δύο νέες ταινίες εμφανίζονται ο Κλιφ Κέρτις ως νέος χαρακτήρας που ονομάζεται Tonowari, ηγέτης μιας οικογένειας Na’vi, γνωστής ως Metkayina. Τα μέλη του καστ που επιστρέφουν είναι οι Ζόι Σαλντάνα και Σαμ Γουόρθινγκτον ως Νεϊτίρι και Τζέικ Σούλι. Η Σιγκούρνι Γουίβερ επιστρέφει ως Δόκτωρ Γκρέις Όγκουστιν, αρχηγός του προγράμματος AVTR (avatar).

Ο Τζέιμς Κάμερον παραδέχθηκε σε παλαιότερη δήλωσή του ότι προκάλεσαν σύγχυση τα γυρίσματα και των δύο ταινιών μαζί.

“Μία μέρα κάνω σκηνές από το Avatar 2, την επόμενη σκηνές από το Avatar 3 και οι ηθοποιοί έρχονται και φεύγουν λέγοντας «δουλεύουμε στο 3 σήμερα»” είπε.

Ο φιλόδοξος Τζέιμς Κάμερον είχε αποκαλύψει σχέδια για τέταρτη και πέμπτη ταινία της σειράς επιστημονικής φαντασίας, όμως σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα “The Independent” μπορεί να μην υπάρξει συνέχεια.

Το CinemaBlend αναφέρει ότι τα Avatar 4 και 5 δεν ήταν ποτέ βέβαια. Η Fox έχει αποφασίσει να περιμένει και να δει αν τα σίκουελ 2 και 3 πάνε καλά στο box office προτού επιτρέψει στον Κάμερον να σκηνοθετήσει τις συνέχειες.

Στο δημοσίευμα της εφημερίδας “The Independent” αναφέρεται ότι τα Avatar 4 και 5 μπορεί να μην γυριστούν ποτέ, μετά από την είδηση της επερχόμενης συγχώνευσης της Disney και της Fox, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τον “δημιουργικό έλεγχο” του Κάμερον στις ταινίες.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο προϋπολογισμός των ταινιών 2, 3, 4 και 5 της σειράς επιστημονικής φαντασίας του Τζέιμς Κάμερον θα φθάσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια αν επιβεβαιωθούν τα γυρίσματα των σίκουελ 4 και 5.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ