Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Έχουμε έναν πρόεδρο που υποβαθμίζει ό,τι αγγίζει

«Είναι επώδυνα σαφές ότι έχουμε έναν πρόεδρο που υποβαθμίζει ό,τι αγγίζει, ένα άτομο που δεν καταλαβαίνει (ή νοιάζεται;) ότι το καθήκον του είναι να υπερασπιστεί τη δημοκρατία μας». Αυτό αναφέρει σε άρθρο του στην Washington Post.

«Εν τω μεταξύ, εκείνοι που θα έπρεπε να παρέχουν την ισορροπία που επιδίωξαν οι Ιδρυτές Πατέρες των ΗΠΑ, όπως ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Μιτς ΜακΚονέλ επιλέγουν μεροληπτικές πολιτικές, τυφλή πίστη και ακραίες, ξεπερασμένες ιδεολογίες», υποστηρίζει ο Αμερικανός ηθοποιός.

«Αλλά πώς θα το διορθώσουμε ως πολίτες; Το πιο ισχυρό εργαλείο μας είναι ακόμα η εκλογική διαδικασία. Δεν πρέπει να αποσπάσουμε την προσοχή μας από την ευκαιρία που έχουμε το 2020 να απορρίψουμε το μίσος και τη διαίρεση και να επιλέξουμε ευγένεια και πρόοδο.

Ας μην μιλήσουμε για την πρόταση μομφής ή να θέσουμε όλες τις ελπίδες μας στον ειδικό εισαγγελέα. Ας επικεντρωθούμε στην ανάληψη της χώρας μας με τη δύναμη των ψήφων μας», τονίζει ο ηθοποιός και ιδρυτής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς.

«Για να γίνει αυτό, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Εάν μάθαμε τίποτα από τις δύο τελευταίες εκλογικές μάχες είναι ότι πρέπει να εστιάσουμε την ενέργεια νωρίς και με συνέπεια στους σωστούς υποψήφιους και σε ζητήματα – τοπικά και εθνικά – για να διασώσουμε τη δημοκρατία μας», αναφέρει ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.