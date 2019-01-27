search
27.01.2019 10:00

Στη Σικελία πωλούν σπίτια για… 1 ευρώ – θα τα αγοράζατε; (Photos)

Στην πόλη Ζαμπούκα της Σικελίας υπάρχουν δεκάδες σπίτια τα οποία πωλούνται προς 1 ευρώ το καθένα. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του δημάρχου της Ζαμπούκα ότι στην πόλη του πωλούνται σπίτια προς ένα ευρώ, το γραφείο του «γέμισε» από αιτήσεις ενδιαφερομένων να αγοράσουν.

Όμως πίσω από το τυράκι υπάρχει και η… φάκα. Και η φάκα είναι πως τα σπίτια ναι μεν κοστίζουν ένα ευρώ αλλά είναι σε τόσο άθλια κατάσταση εξωτερικά αλλά και εσωτερικά που θα χρειαστούν χιλιάδες ευρώ για να γίνουν κατοικήσιμα.

Μάλιστα αναφέρεται ότι βασική προϋπόθεση για την αγορά ενός σπιτιού στην τιμή του ενός ευρώ είναι η συμφωνία πως οι αγοραστές δεσμεύονται να ξοδέψουν τουλάχιστον 15.000 ευρώ για την ανακαίνισή τους.

Επίσης μέσα στις προυποθέσεις αγοράς είναι πως η ανακαίνιση πρέπει να γίνει εντός χρονικού ορίου τριών χρόνων.

Και επειδή είπαμε οι αιτήσεις για αγορά είναι χιλιάδες, το γραφείο του δημάρχου ανακοίνωσε ότι θα γίνει πλειοδοτικός διαγωνισμός και όποιος δώσει τα περισσότερα θα πάρει το σπίτι.

Η Ζαμπούκα απέχει 20 λεπτά από την παραλία και λιγότερο από μία ώρα από τα αεροδρόμια του Παλέρμο και του Τραπάνι.

