07.02.2019 15:46

Προσθετικό χέρι από Lego έχει αλλάξει τη ζωή του δημιουργού του (Video)

«Τίποτα δεν είναι αδύνατο και τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει», λέει γεμάτος αυτοπεποίθηση ο Ντέιβιντ Αγκιλάρ. Πριν από 19 χρόνια ήρθε στη ζωή δίχως ένα χέρι. Σήμερα όμως μέσω των σπουδών του (εμβιομηχανική) κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλήρως λειτουργικό προσθετικό μέλος από τουβλάκια Lego.

Από μικρό παιδί, ο Ισπανός είχε μανία με τα Lego και διαρκώς έφτιαχνε κάθε λογής αντικείμενα με τα τουβλάκια μέχρι που αποφάσισε να αξιοποιήσει τις ικανότητες του και για ιδία χρήση. Εν τέλει κατόρθωσε να φτιάξει το δικό του προσθετικό χέρι, το οποίο ονομάζει «Hand Solo» ενώ πλέον έχει και τη δυνατότητα να το λυγίζει αλλά και να πιάνει αντικείμενα…

«Όταν ήμουν παιδί ήμουν πολύ νευρικός όταν βρισκόμουν με άλλα παιδιά, επειδή ήμουν διαφορετικός, αλλά αυτό δεν με σταμάτησε από το να πιστεύω στα όνειρά μου», λέει ο νεαρός από την Ανδόρα, προσθέτοντας πως ένα από αυτά (τα όνειρά του) είναι να μπορέσει να κατασκευάσει φτηνά προσθετικά μέλη για όσους τα χρειάζονται. Όπερ και εγένετο!

