Προς νέο shutdown στις ΗΠΑ μετά από διαφωνία σε θέματα συνοριακής ασφάλειας

Οι δικομματικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Κογκρέσο για τα θέματα συνοριακής ασφάλειας, ώστε να αποτραπεί ένα δεύτερο shutdown των ομοσπονδιακών υπηρεσιών κατέρρευσαν από διαφωνίες για τα ζητήματα γύρω από τις πολιτικές κράτησης των μεταναστών, όπως δήλωσε σήμερα ένας γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων.

“Οι συνομιλίες βρίσκονται τώρα σε αδιέξοδο,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής Ρίτσαρντ Σέλμπι στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox και στην εκπομπή “Fox News Sunday.” Το διαπραγματευτικό αδιέξοδο προκλήθηκε μετά από διαφωνία στα ζητήματα κράτησης των μεταναστών.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διαπραγματευτές θα επιστρέψουν σύντομα στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.

Ο υπηρεσιακός Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μικ Μαλβέινι δήλωσε στο NBC News ότι “δεν μπορεί απολύτως να αποκλείσει” το ενδεχόμενο ενός δεύτερου shutdown των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

ΑΠΕ